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Поджигателю ресторанов в Краснодаре украинец обещал заплатить 35 тысяч рублей

В Краснодаре задержанный за поджог ресторанов 19-летний житель Динского района сообщил, что его «направлял украинский специалист», обещав заплатить 35 тыс. руб. Об этом он рассказал на видео, которое публикует пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

«Я совершил три пожара в ресторанах. Меня направлял украинский специалист и обещал заплатить 35 тыс руб., если я смогу все выполнить и сбежать»,— говорит задержанный.

25 января поступили сообщения о пожарах в трех заведениях Западного округа города. Рестораны «МясоLove», «Бумбараш» и «Гусь» загорелись с 22:27 до 23:30. Работники одного из ресторанов задержали подозреваемого и передали его полиции.

Материалы дела переданы в следственные органы для дальнейшего расследования.

По предварительным данным, в результате происшествий никто не пострадал.

Тат Гаспарян

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