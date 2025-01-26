С берегов Черного моря вывезли 175 тысяч тонн замазученного песка и грунта

После ЧП с танкерами в акватории Черного моря собрано свыше 175 тыс. тонн загрязненного грунта и вывезено на временные площадки около 134 тыс. тонн. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

С начала работ очищено более 303 км берега. На 17 участках длиной свыше 63 км зафиксированы локальные выбросы нефтепродуктов, которые уже устраняют.

В акватории Черного моря обследовано 153 кв. км за сутки и более 5 тыс. кв. км в общей сложности. С помощью сорбента обработано 2,3 тыс. кв. м, всего — 48,6 тыс. кв. м.

Откачка мазута из танкера «Волгонефть-239» завершена. Водолазы МЧС России с использованием подводных аппаратов обследуют затонувшие части танкеров и собирают нефтепродукты, которые затем утилизируются.

В Краснодарском крае обследовано 265 км берега, где выявлены незначительные выбросы нефтепродуктов. На временную площадку за сутки доставлено более 520 тонн, всего — свыше 134 тыс. тонн.

В Крыму обследуется более 525 км берега от Керчи до села Портовое, очищено 185 км. В Севастополе обследовано 165 км между поселками Ласпи и Андреевка, собрано и вывезено более 592 тонн загрязненного песка и грунта.

Тат Гаспарян