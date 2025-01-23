Экс-мэр Сочи обжаловал арест в кассационной инстанции

Бывший глава Сочи Алексей Копайгородский, обвиняемый по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), подал жалобу в кассационную инстанцию на решение Московского городского суда, оставившего его под стражей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Мосгорсуд 15 января признал законным решение Мещанского суда о продлении ареста Алексею Копайгородскому на три месяца. Ему вменяют махинации с земельными участками, в результате которых бюджет Сочи понес ущерб в 3,7 млн руб.

Согласно материалам дела, в 2022 году экс-мэр поручил создать два земельных участка по 787 кв. м, которые были зарегистрированы и проданы за заниженную стоимость учителю и врачу. Впоследствии участки перепродали за 7 млн руб. каждый, включая один, купленный его супругой — Яниной Копайгородской.

Жена бывшего градоначальника находится под домашним арестом. Янина и Алексей Копайгородские вину не признают.

Кроме того, против супругов возбуждено еще одно уголовное дело, связанное с получением взятки.

Анна Гречко