В Краснодаре и других городах РФ задержали подозреваемых в распространении порно

В нескольких регионах России прекращена деятельность вебкам-студий, занимавшихся изготовлением и распространением порнографических материалов. Подозреваемые задержаны в Саратове, Москве, Ростове-на-Дону и Краснодаре, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным следствия, организацией студий занималась жительница Саратова. В четырех субъектах страны она создала сеть, где работали не менее 10 моделей. Девушки проводили платные видеосеансы с гражданами иностранных государств, выполняя их интимные запросы. Деятельность студий координировалась двумя администраторами, которые распределяли доходы.

Сотрудники полиции при поддержке Росгвардии провели обыски, изъяв компьютерное оборудование, записи трансляций и документацию. Все изъятое, как отмечают в МВД, имеет доказательственное значение.

Возбуждено уголовное дело по статье 242 УК РФ (Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов). В отношении предполагаемого организатора избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Двое фигурантов находятся под подпиской о невыезде.

Следствие продолжает устанавливать всех участников и дополнительные эпизоды противоправной деятельности.

Вячеслав Рыжков