DJ Smash не смог оспорить отказ в регистрации товарного знака
Суд по интеллектуальным правам рассмотрел заявление индивидуального предпринимателя Андрея Ширмана, известного под псевдонимом DJ Smash. Господин Ширман пытался оспорить решение федеральной службы по интеллектуально собственности об отказе в регистрации товарного знака. Как следует из материалов дела, Андрей Ширман отправил заявку на регистрацию неназванного товарного знака, но она была оставлена без удовлетворения.
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
В декабре прошлого года Колпинский районный суд удовлетворил иск прокуратуры о запрете распространения на территории страны совместного клипа господина Ширмана и рэпера Моргенштерна (признан иностранным агентом).