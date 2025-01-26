DJ Smash не смог оспорить отказ в регистрации товарного знака

Суд по интеллектуальным правам рассмотрел заявление индивидуального предпринимателя Андрея Ширмана, известного под псевдонимом DJ Smash. Господин Ширман пытался оспорить решение федеральной службы по интеллектуально собственности об отказе в регистрации товарного знака. Как следует из материалов дела, Андрей Ширман отправил заявку на регистрацию неназванного товарного знака, но она была оставлена без удовлетворения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В декабре прошлого года Колпинский районный суд удовлетворил иск прокуратуры о запрете распространения на территории страны совместного клипа господина Ширмана и рэпера Моргенштерна (признан иностранным агентом).