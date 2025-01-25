В Башкирии устанавливают обстоятельства ДТП с тремя погибшими

Сегодня около 13:00 на 172 км автодороги Уфа — Инзер — Белорецк произошла авария, в которой погибли три человека, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Башкирии. По предварительным данным, водитель Lada Priora, двигаясь со стороны Белорецка в Уфу, столкнулся со встречным Volkswagen Polo.

В результате ДТП водитель и пассажирка Lada скончались на месте, еще один пассажир отечественного автомобиля умер по дороге в больницу. Два человека госпитализированы с травмами.

Расследование ДТП контролирует прокуратура Белорецкая межрайонная прокуратура, сообщила пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

Майя Иванова