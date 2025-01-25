«Роскосмос» опубликовал фото крупнейшего в мире айсберга А23а

Спутник «Метеор-М» сделал снимок крупнейшего в мире айсберга А23а. Сейчас айсберг дрейфует в сторону британского острова Южная Георгия, находящегося на юге Атлантического океана, сообщила корпорация «Роскосмос».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роскосмос Фото: Роскосмос

Согласно последним оценкам, площадь айсберга составляет 3672 кв. км., его вес — почти 1 трлн т. Опрошенные телеканалом CNN ученые допустили, что айсберг может столкнуться с островом Южная Георгия. Океанограф из Британской антарктической службы отметил, что столкновение может осложнить поиск пропитания для пингвинов и тюленей, которые размножаются на острове. Также айсберг может расколоться на более мелкие куски, которые заполнят бухты острова, сделав их недоступными для прохода судов.

Айсберг А23а откололся от ледника Фильхнера в Антарктиде в 1986 году; помимо того, что он считается крупнейшим айсбергом в мире, он входит в число старейших айсбергов. Движение айсберга началось в 2020 году. В 2023-м Арктический и антарктический научно-исследовательский институт подсчитал, что скорость айсберга превышает 150 км в месяц.