За ночь силы ПВО уничтожили один беспилотник

Минобороны России отчиталось, что в ночь на 25 января силы ПВО уничтожили над территорией страны один беспилотник. Он был сбит над Брянской областью.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что пострадавших и разрушений нет. К месту падения обломков БПЛА прибыли оперативные и экстренные службы.

В ночь на 24 января произошла крупнейшая с начала года атака БПЛА. По данным Минобороны, был уничтожен 121 беспилотник над Брянской, Рязанской, Курской, Саратовской, Ростовской, Белгородской, Воронежской, Тульской, Орловской, Липецкой и Московской областями, а также Крымом и Москвой.