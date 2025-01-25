На Бали задержали основателя «русской деревни»

Полиция Индонезии задержала гражданина Германии Андре Фрея, который известен как основатель комплекса апартаментов на Бали PARQ Ubud. На острове его называют «русской деревней» из-за популярности среди туристов из России.

«Подозреваемый строил виллы, спа-центры и животноводческие фермы на охраняемых рисовых полях и сельскохозяйственных угодьях без наличия соответствующих разрешений»,— сообщил журналистам главный инспектор полиции Бали Даниэль Адитьяхая (цитата по Detik).

Как добавил главный инспектор полиции Бали, Андре Фрей незаконно получил 34 сертификата на право владением охраняемыми землями и застроил более 65 тыс. кв м. 23 января «русская деревня» была закрыта.