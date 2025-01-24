С удобрения правительства

Полномочия по регулированию оборота минеральных удобрений переданы от Минпромторга Минсельхозу. Соответствующее постановление принято правительством РФ. Такой ход властей объяснен целями, поставленными АПК на ближайшие годы. Речь, как пояснили “Ъ” в Минсельхозе, идет в том числе о кратном росте объемов сельхозпроизводства и о повышении доступности удобрений для аграрных предприятий. Поскольку потребности внутреннего рынка в минеральных удобрениях сейчас полностью закрыты, ведомству предстоит поработать над расширением их экспорта — уже, отметим, вполне успешного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Правительство постановлением от 23 января внесло изменения в положение о Минсельхозе, наделив его полномочиями по регулированию оборота минеральных удобрений (за исключением их производства). Ранее эту сферу курировал Минпромторг. Отметим, что такое перераспределение обсуждалось с лета прошлого года (см.“Ъ” от 29 июля 2024 года) — подготовка изменений велась по поручению курирующего Минсельхоз вице-премьера Дмитрия Патрушева (в правительстве за ним закреплена тема госрегулирования оборота удобрений).

В качестве одного из приоритетов для отрасли вице-премьер ранее называл нахождение баланса между ценовой политикой производителей удобрений на рынке и их фактической рентабельностью.

Передача полномочий, как ожидают чиновники, будет способствовать достижению целей, которые на горизонте ближайших лет поставлены перед АПК. Как пояснили “Ъ” в Минсельхозе, речь идет прежде всего о росте объема сельхозпроизводства на 25% от нынешнего уровня к 2030 году. Эта задача задана новым «майским» указом президента. В том числе ради ее выполнения министерство намерено повысить доступность минеральных удобрений для сельхозтоваропроизводителей. Отметим, что для развития внутренней торговли этой продукцией (а именно об этом прежде всего идет речь) потребуется налаживание прямого взаимодействия аграриев с поставщиками.

По данным, предоставленным “Ъ” Российской ассоциацией производителей удобрений (РАПУ), в 2024 году производство минеральных удобрений выросло на 6%, до рекордных 63 млн тонн. По этому показателю РФ занимает второе место в мире после Китая. Стабильный рост производства позволил российским производителям закрыть потребности внутреннего рынка на 2024 год в начале декабря. «Мы полностью обеспечим любой перспективный спрос со стороны российских аграриев»,— обещают в ассоциации.

С учетом ожидаемого расширения производства одним из приоритетов Минсельхоза станет наращивание объемов экспорта минеральных удобрений, в том числе на новые рынки. Напомним, сейчас под санкционные ограничения такие поставки не попадают, при этом после начала военной операции РФ на Украине многие компании сталкивались со сложностями в работе из-за проблем с оплатой, а также из-за разрывов и усложнения цепочек поставок.

Впрочем, по данным РАПУ, Россия по-прежнему занимает первое место в мире по экспорту минеральных удобрений на мировой рынок.

В прошлом году, по предварительным оценкам, объем вывезенной продукции превысил 40 млн тонн. Около 75% поставок приходилось на дружественные страны.

Отметим, что положение РФ как ключевого поставщика удобрений укрепляется и в Европе: к середине 2024 года доля страны в таких поставках, по данным Евростата, выросла до 21% с 13% в 2022-м (больше, чем у любого другого торгового партнера ЕС, см. “Ъ” от 29 августа 2024 года). Динамика российского экспорта уже стала аргументом для европейских производителей, которые указывают на то, что вынуждены конкурировать с более дешевой продукцией из России, потому настаивают на введении санкций.

Отметим, что наделение Минсельхоза новыми полномочиями может быть связано с уже имеющимся у министерства опытом в части наращивания поставок в условиях усиливающихся внешних ограничений, а также практикой динамической балансировки внутренних потребностей (на фоне ожидаемого роста спроса) и экспортного потенциала отраслей агропромышленного комплекса.

Кристина Боровикова