Бразилец Клаудиньо трогательно попрощался с болельщиками «Зенита»

Трехкратный чемпион России по футболу в составе «Зенита» Клаудиньо попрощался с командой и болельщиками, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

«За это время нам удалось вместе достичь всех целей, и я надеюсь, что "Зенит" продолжит побеждать и опять станет лучшим в этом сезоне»,— говорится в сообщении от имени игрока.

Клаудиньо подчеркнул, что его сердце остается с командой и поклонниками сине-бело-голубых, потому что был счастлив в Петербурге. Он выразил искреннюю надежду, что однажды встретится с «Зенитом» вновь.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что 27-летний атакующий полузащитник перешел в катарский «Аль-Садд». По предварительным данным, азиатский клуб заплатил за трансфер 20 млн евро.

Бразилец выступал в петербургском клубе с лета 2021 года. Всего он провел за сине-бело-голубых 124 матча, в которых забил 21 мяч и отдал 29 голевых передач.

Андрей Маркелов