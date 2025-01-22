Клаудиньо официально перешел из «Зенита» в катарский «Аль-Садд»

Петербургский «Зенит» объявил о переходе атакующего полузащитника Клаудиньо в катарский «Аль-Садд». Соответствующая информация появилась на сайте клуба поздно вечером 22 января. Сумма сделки по 27-летнему бразильцу не сообщается. По предварительным данным, она составила около 20 млн евро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

«"Зенит" благодарит Клаудиньо за самоотдачу и подлинную любовь к игре, которую полузащитник демонстрировал в каждом матче за сине-бело-голубых»,— говорится в сообщении.

Бразильский футболист пополнил состав сине-бело-голубых летом 2021 года. В составе клуба с берегов Невы хавбек провел 124 матча, в которых забил 21 мяч и отдал 29 голевых передач. Вместе с петербуржцами Клаудиньо трижды становился чемпионом Росии, выигрывал Кубок и трижды Суперкубок страны.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что «Зенит» приобрел у бразильского «Ботафого» за 35 млн евро атакующего полузащитника Луиса Энрике. В обратном направлении уже проследовал автор золотого гола в сезоне 2023/2024 Артур. Лидер петербуржцев Вендел отправится в клуб из Рио-де-Жанейро этим летом.

Андрей Маркелов