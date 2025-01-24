Минюст объявил иноагентом рэпера Влади из «Касты»

Минюст объявил иностранными агентами проект «Поддержка политзаключенных. Мемориал» и рэпера Влади (Владислав Лешкевич) из группы «Каста». Также в реестр внесены редакционный директор центр Riddle Russia Антон Барбашин, журналисты «Настоящего времени» (иноагент) Алексей Продайвода и Арина Федоровых, журналистка Русской службы BBC Ольга Ившина, а также Максим Климов — бывший координатор белгородского штаба Алексея Навального (сеть штабов признана экстремистской организацией и запрещена в РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владислав Лешкевич (объявлен иноагентом) в 2021 году

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Владислав Лешкевич (объявлен иноагентом) в 2021 году

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Согласно сообщению Минюста, внесенные в реестр распространяли материалы иноагентов, выступали против проведения боевых действий на Украине, взаимодействовали с иностранными СМИ и организациями, а также распространяли ложную информацию о решениях российских органов власти.

Проект «Поддержка политзаключенных. Мемориал», как утверждает ведомство, также распространял недостоверные сообщения о решениях властей и сотрудничал с организацией, признанной иноагентом.