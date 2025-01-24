Газета The Times опубликовала ежегодный рейтинг 100 крупнейших налогоплательщиков. В этом году его возглавил миллиардер Кристофер Хон, основатель хедж-фонда The Children`s Investment Fund Management. В 2024 году сэр Кристофер заплатил в казну £339,5 млн. Два предыдущих года лидером рейтинга был Алекс Герко, уроженец Москвы, выпускник МГУ, доктор математических наук и основатель трейдинговой компании XTX Markets. По итогам 2024 года господин Герко занимает шестое место, он заплатил £202,2 млн налогов, что более чем в три раза меньше, чем годом ранее.

В топ-5 рейтинга также вошли Фред и Питер Даны, основатели букмекерской конторы Betfred, которые заплатили £273,4 млн налогов; Дениз, Джон и Питер Коутс, совладельцы букмекера Bet365,— £265 млн; Стивен Рубин, глава Pentland Group, владеющей компаниями Speedo, Berghaus и Canterbury и мажоритарным пакетом акций в JD Sports,— £208,9 млн; супруги Марк и Линди О’Хара, продавшие прошлым летом свою компанию Preqin инвестфонду BlackRock за £2,55 млрд,— £204 млн.

Кроме того, в рейтинг вошли изобретатель сэр Джеймс Дайсон с семьей (£103 млн), писательница Джоан Роулинг (£47,9 млн), певец Эд Ширан (£19,9 млн). Впервые в рейтинг вошла британская рок-группа Queen, которая заняла 92-е место с £11,8 млн выплаченных налогов. Компания Queen Production, доли в которой принадлежат Брайану Мэю, Роджеру Тэйлору, Джону Дикону и наследникам Фредди Меркьюри, заработала £39,5 млн и выплатила владельцам £19,6 млн в качестве дивидендов.

Алена Миклашевская