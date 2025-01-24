В Уфе вынесли приговор уфимцу за угон полицейского автомобиля после драки

Орджоникидзевский районный суд Уфы вынес приговор по делу 30-летнего местного жителя. Он признан виновным в неправомерном завладении автомобилем без цели хищения, применении насилия к представителю власти и управлении транспортным средством в состоянии опьянения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В июне 2024 года на улице Комарова в Уфе осужденный в состоянии алкогольного опьянения устроил драку. Очевидцы вызвали полицию, но подсудимый проник в салон служебного автомобиля сотрудников и уехал. Во время попытки скрыться он сбил одного из полицейских и протащил его по дороге.

Суд приговорил подсудимого к шести годам и четырем месяцам лишения свободы, которые он проведет в исправительной колонии строгого режима. Также ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на пять лет.

Олег Вахитов