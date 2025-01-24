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Коммерсантъ FM
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Актер второго плана выходит на первый

Каковы шансы Юры Борисова получить «Оскар»

Юра Борисов номинирован на «Оскар» за роль второго плана в фильме «Анора». Его конкурентами стали Киран Калкин («Настоящая боль»), Эдвард Нортон («Полный неизвестный»), Гай Пирс («Бруталист») и Джереми Стронг («Ученик»). Сама картина «Анора» Шона Бейкера также стала претендентом на «Оскар» в шести категориях: «Лучший фильм», «Лучший сценарий», «Монтаж», «Режиссура», «Лучшая женская роль» и «Лучшая мужская роль второго плана». Ранее Борисова номинировали на «Золотой глобус» (его в итоге получил Киран Калкин) и премию BAFTA. Обладателей последней назовут 16 февраля. Церемония вручения премии «Оскар» состоится 2 марта. Каковы шансы у Юры Борисова? И как на его имени уже начал зарабатывать бизнес? Разбиралась Екатерина Вихарева.

Юра Борисов

Юра Борисов

Фото: Chris Pizzello / AP

Юра Борисов

Фото: Chris Pizzello / AP

Юра Борисов узнал о номинации, когда ехал в машине с семьей. Его имя прозвучало первым. «Жена начала кричать и плакать, больше я ничего не слышал»,— рассказал актер Variety и отметил, что у него «много эмоций», он не может понять, что сейчас чувствует. Но шансов получить золотую статуэтку у Борисова практически нет из-за серьезной конкуренции, считает кинокритик Иван Афанасьев: «Награду заберет Киран Калкин просто потому, что он сыграл в фильме про холокост. Это очень холодный и циничный расчет в данном случае. У Борисова вполне есть шанс стать голливудской звездой. Более того, я видел, это уже и не шутка, что ему было бы очень здорово сыграть в байопике про Юла Бриннера, советского актера, который переехал в Голливуд и стал там звездой вестернов. Они и внешне похожи, и у них есть что-то общее в харизме».

Чем известен актер Юра Борисов

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«Анора» будет бороться за «Оскар» в шести номинациях. Мнения опрошенных “Ъ FM” кинокритиков о шансах на победу разошлись. Одни уверены, что лента получит приз за лучший сценарий. Другие категоричны — картина останется без наград. Из онлайн-кинотеатров «Анору» уберут до 17 февраля и вернут после оглашения шорт-листа номинантов награды Американской киноакадемии. Но картину все еще можно увидеть в кинотеатрах. Большие надежды и на повторный прокат, рассказал главный редактор издания Cinemapleх Рифат Фазлыев: «Ранее номинация на "Оскар" именно для кинотеатров была поводом запустить повторный показ картин, которые уже побывали на экранах. Часть из них шла в формате альтернативного проката.

"Анора" — главная картина для российской индустрии в связи с тем, что там присутствуют российские актеры, и все ставки, все надежды возлагают именно на нее».

Некоторые пользователи вечером 23 января получили пуш-уведомление от одного из сервисов доставки с текстом «Вы едите суп и приближаете нашего парня к "Оскару"». Приложение по изучению английского предложило актеру написать речь, а пользователям — промокод на обучение. Еще один Telegram-канал и вовсе рассказал, что его автор усыновил в Кении слона и назвал его Юрой Борисовым. Такой агрессивный маркетинг может и навредить бренду, указывает эксперт по потребительскому поведению, нейромаркетолог Алексей Муразанов: «Включение определенных брендов в поддержку могут сделать приятное, условно говоря, поклонникам. Но вот принцип "давайте-ка на этом разогреем аудиторию" весьма сомнительный и, скорее, нейтральную ее часть будет раздражать. Здесь всегда вопрос выбора. Работая на ядерную, мы можем потерять потенциальную целевую аудиторию. Это как обоюдоострый меч: можно им порезаться, а можно что-то действительно хорошего нарубить».

Объявлены номинанты на премию «Оскар»

Юра Борисов был известен массовому зрителю по ролям в сериале «Ольга» и фильму «Серебряные коньки», отмечают эксперты. А сейчас он возглавил рейтинг самых популярных персон на «Кинопоиске», рассказали “Ъ FM” в пресс-службе компании. Только в январе страницу актера на стриминге открывали 275 тыс. раз, больше, чем кого-либо из базы данных платформы. И бизнес может заработать на этом огромные деньги, заметил основатель компании Viner Media Винер Хафизов: «Тот, кто умеет к себе привлечь внимание аудитории, будет зарабатывать. Многие сейчас, пока эта новость актуальна, пиарятся. У них лишь соцсети от этого растут, а если на площадках увеличивается число пользователей, так это и есть та аудитория, которая будет в дальнейшем покупать товары или услуги и монетизироваться».

Номинация уже открыла Борисову путь к голливудским режиссерам, но пока только к бывшим. Как рассказали в онлайн-кинотеатре Start, актер сыграет в многосерийном историческом фильме Андрея Кончаловского «Хроники русской революции».

Фотогалерея

Актер Юрий Борисов на экране и в жизни

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Юрий Борисов с наградой за лучшую мужскую роль за фильм «Калашников» на церемонии вручения премии «Золотой Орел», 2021 год

Юрий Борисов с наградой за лучшую мужскую роль за фильм «Калашников» на церемонии вручения премии «Золотой Орел», 2021 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Слева направо: генеральный продюсер KION Игорь Мишин, продюсер Анна Тихонова, актер Юрий Борисов, режиссеры Владимир Мункуев и Максим Арбугаев перед началом показа фильма «Кончится лето», 2024 год

Слева направо: генеральный продюсер KION Игорь Мишин, продюсер Анна Тихонова, актер Юрий Борисов, режиссеры Владимир Мункуев и Максим Арбугаев перед началом показа фильма «Кончится лето», 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Юрий Борисов на премьере фильма «Анора» в Лос-Анджелесе, 2024 год

Юрий Борисов на премьере фильма «Анора» в Лос-Анджелесе, 2024 год

Фото: Chris Pizzello / AP

Юрий Борисов (слева) и режиссер Борис Акопов на церемонии закрытия кинофестиваля «Кинотавр», где их совместный фильм «Бык» получил Гран-при, 2019 год

Юрий Борисов (слева) и режиссер Борис Акопов на церемонии закрытия кинофестиваля «Кинотавр», где их совместный фильм «Бык» получил Гран-при, 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Юрий Борисов (слева) с супругой на церемонии открытия кинофестиваля «Кинотавр», 2020 год

Юрий Борисов (слева) с супругой на церемонии открытия кинофестиваля «Кинотавр», 2020 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Кадр из фильма «Серебряные коньки», где Юрий Борисов сыграл главаря карманников Алекса, 2020 год

Кадр из фильма «Серебряные коньки», где Юрий Борисов сыграл главаря карманников Алекса, 2020 год

Фото: Централ Партнершип

Кадр из фильма «Анора», получившего «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале, 2024 год

Кадр из фильма «Анора», получившего «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале, 2024 год

Фото: Cre Film

Кадр из сериала «Мир! Дружба! Жвачка!», 2020 год

Кадр из сериала «Мир! Дружба! Жвачка!», 2020 год

Фото: Гуд Стори Медиа

Кадр из фильма «Капитан Волконогов бежал», номинированного на «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале, 2021 год

Кадр из фильма «Капитан Волконогов бежал», номинированного на «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале, 2021 год

Фото: Homeless Bob Production

Кадр из фильма «Капитан Волконогов бежал», номинированного на «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале, 2021 год

Кадр из фильма «Капитан Волконогов бежал», номинированного на «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале, 2021 год

Фото: Homeless Bob Production

Актеры Юрий Борисов (слева) и Иван Мулин на премьере фильма «Хрусталь», получившего награду за лучший фильм стран СНГ и Балтии на премии «Ника», 2018 год

Актеры Юрий Борисов (слева) и Иван Мулин на премьере фильма «Хрусталь», получившего награду за лучший фильм стран СНГ и Балтии на премии «Ника», 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Юрий Борисов дает интервью во время кинофестиваля «Кинотавр», 2021 год

Юрий Борисов дает интервью во время кинофестиваля «Кинотавр», 2021 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

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Юрий Борисов с наградой за лучшую мужскую роль за фильм «Калашников» на церемонии вручения премии «Золотой Орел», 2021 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Слева направо: генеральный продюсер KION Игорь Мишин, продюсер Анна Тихонова, актер Юрий Борисов, режиссеры Владимир Мункуев и Максим Арбугаев перед началом показа фильма «Кончится лето», 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Юрий Борисов на премьере фильма «Анора» в Лос-Анджелесе, 2024 год

Фото: Chris Pizzello / AP

Юрий Борисов (слева) и режиссер Борис Акопов на церемонии закрытия кинофестиваля «Кинотавр», где их совместный фильм «Бык» получил Гран-при, 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Юрий Борисов (слева) с супругой на церемонии открытия кинофестиваля «Кинотавр», 2020 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Кадр из фильма «Серебряные коньки», где Юрий Борисов сыграл главаря карманников Алекса, 2020 год

Фото: Централ Партнершип

Кадр из фильма «Анора», получившего «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале, 2024 год

Фото: Cre Film

Кадр из сериала «Мир! Дружба! Жвачка!», 2020 год

Фото: Гуд Стори Медиа

Кадр из фильма «Капитан Волконогов бежал», номинированного на «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале, 2021 год

Фото: Homeless Bob Production

Кадр из фильма «Капитан Волконогов бежал», номинированного на «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале, 2021 год

Фото: Homeless Bob Production

Актеры Юрий Борисов (слева) и Иван Мулин на премьере фильма «Хрусталь», получившего награду за лучший фильм стран СНГ и Балтии на премии «Ника», 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Юрий Борисов дает интервью во время кинофестиваля «Кинотавр», 2021 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

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Екатерина Вихарева

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