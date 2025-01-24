Актер второго плана выходит на первый

Юра Борисов номинирован на «Оскар» за роль второго плана в фильме «Анора». Его конкурентами стали Киран Калкин («Настоящая боль»), Эдвард Нортон («Полный неизвестный»), Гай Пирс («Бруталист») и Джереми Стронг («Ученик»). Сама картина «Анора» Шона Бейкера также стала претендентом на «Оскар» в шести категориях: «Лучший фильм», «Лучший сценарий», «Монтаж», «Режиссура», «Лучшая женская роль» и «Лучшая мужская роль второго плана». Ранее Борисова номинировали на «Золотой глобус» (его в итоге получил Киран Калкин) и премию BAFTA. Обладателей последней назовут 16 февраля. Церемония вручения премии «Оскар» состоится 2 марта. Каковы шансы у Юры Борисова? И как на его имени уже начал зарабатывать бизнес? Разбиралась Екатерина Вихарева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юра Борисов

Фото: Chris Pizzello / AP Юра Борисов

Фото: Chris Pizzello / AP

Юра Борисов узнал о номинации, когда ехал в машине с семьей. Его имя прозвучало первым. «Жена начала кричать и плакать, больше я ничего не слышал»,— рассказал актер Variety и отметил, что у него «много эмоций», он не может понять, что сейчас чувствует. Но шансов получить золотую статуэтку у Борисова практически нет из-за серьезной конкуренции, считает кинокритик Иван Афанасьев: «Награду заберет Киран Калкин просто потому, что он сыграл в фильме про холокост. Это очень холодный и циничный расчет в данном случае. У Борисова вполне есть шанс стать голливудской звездой. Более того, я видел, это уже и не шутка, что ему было бы очень здорово сыграть в байопике про Юла Бриннера, советского актера, который переехал в Голливуд и стал там звездой вестернов. Они и внешне похожи, и у них есть что-то общее в харизме».

«Анора» будет бороться за «Оскар» в шести номинациях. Мнения опрошенных “Ъ FM” кинокритиков о шансах на победу разошлись. Одни уверены, что лента получит приз за лучший сценарий. Другие категоричны — картина останется без наград. Из онлайн-кинотеатров «Анору» уберут до 17 февраля и вернут после оглашения шорт-листа номинантов награды Американской киноакадемии. Но картину все еще можно увидеть в кинотеатрах. Большие надежды и на повторный прокат, рассказал главный редактор издания Cinemapleх Рифат Фазлыев: «Ранее номинация на "Оскар" именно для кинотеатров была поводом запустить повторный показ картин, которые уже побывали на экранах. Часть из них шла в формате альтернативного проката.

"Анора" — главная картина для российской индустрии в связи с тем, что там присутствуют российские актеры, и все ставки, все надежды возлагают именно на нее».

Некоторые пользователи вечером 23 января получили пуш-уведомление от одного из сервисов доставки с текстом «Вы едите суп и приближаете нашего парня к "Оскару"». Приложение по изучению английского предложило актеру написать речь, а пользователям — промокод на обучение. Еще один Telegram-канал и вовсе рассказал, что его автор усыновил в Кении слона и назвал его Юрой Борисовым. Такой агрессивный маркетинг может и навредить бренду, указывает эксперт по потребительскому поведению, нейромаркетолог Алексей Муразанов: «Включение определенных брендов в поддержку могут сделать приятное, условно говоря, поклонникам. Но вот принцип "давайте-ка на этом разогреем аудиторию" весьма сомнительный и, скорее, нейтральную ее часть будет раздражать. Здесь всегда вопрос выбора. Работая на ядерную, мы можем потерять потенциальную целевую аудиторию. Это как обоюдоострый меч: можно им порезаться, а можно что-то действительно хорошего нарубить».

Юра Борисов был известен массовому зрителю по ролям в сериале «Ольга» и фильму «Серебряные коньки», отмечают эксперты. А сейчас он возглавил рейтинг самых популярных персон на «Кинопоиске», рассказали “Ъ FM” в пресс-службе компании. Только в январе страницу актера на стриминге открывали 275 тыс. раз, больше, чем кого-либо из базы данных платформы. И бизнес может заработать на этом огромные деньги, заметил основатель компании Viner Media Винер Хафизов: «Тот, кто умеет к себе привлечь внимание аудитории, будет зарабатывать. Многие сейчас, пока эта новость актуальна, пиарятся. У них лишь соцсети от этого растут, а если на площадках увеличивается число пользователей, так это и есть та аудитория, которая будет в дальнейшем покупать товары или услуги и монетизироваться».

Номинация уже открыла Борисову путь к голливудским режиссерам, но пока только к бывшим. Как рассказали в онлайн-кинотеатре Start, актер сыграет в многосерийном историческом фильме Андрея Кончаловского «Хроники русской революции».

Фотогалерея Актер Юрий Борисов на экране и в жизни Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Юрий Борисов с наградой за лучшую мужскую роль за фильм «Калашников» на церемонии вручения премии «Золотой Орел», 2021 год Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков / купить фото Слева направо: генеральный продюсер KION Игорь Мишин, продюсер Анна Тихонова, актер Юрий Борисов, режиссеры Владимир Мункуев и Максим Арбугаев перед началом показа фильма «Кончится лето», 2024 год Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото Юрий Борисов на премьере фильма «Анора» в Лос-Анджелесе, 2024 год Фото: Chris Pizzello / AP Юрий Борисов (слева) и режиссер Борис Акопов на церемонии закрытия кинофестиваля «Кинотавр», где их совместный фильм «Бык» получил Гран-при, 2019 год Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото Юрий Борисов (слева) с супругой на церемонии открытия кинофестиваля «Кинотавр», 2020 год Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото Кадр из фильма «Серебряные коньки», где Юрий Борисов сыграл главаря карманников Алекса, 2020 год Фото: Централ Партнершип Кадр из фильма «Анора», получившего «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале, 2024 год Фото: Cre Film Кадр из сериала «Мир! Дружба! Жвачка!», 2020 год Фото: Гуд Стори Медиа Кадр из фильма «Капитан Волконогов бежал», номинированного на «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале, 2021 год Фото: Homeless Bob Production Кадр из фильма «Капитан Волконогов бежал», номинированного на «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале, 2021 год Фото: Homeless Bob Production Актеры Юрий Борисов (слева) и Иван Мулин на премьере фильма «Хрусталь», получившего награду за лучший фильм стран СНГ и Балтии на премии «Ника», 2018 год Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото Юрий Борисов дает интервью во время кинофестиваля «Кинотавр», 2021 год Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото Следующая фотография 1 / 12 Юрий Борисов с наградой за лучшую мужскую роль за фильм «Калашников» на церемонии вручения премии «Золотой Орел», 2021 год Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков / купить фото Слева направо: генеральный продюсер KION Игорь Мишин, продюсер Анна Тихонова, актер Юрий Борисов, режиссеры Владимир Мункуев и Максим Арбугаев перед началом показа фильма «Кончится лето», 2024 год Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото Юрий Борисов на премьере фильма «Анора» в Лос-Анджелесе, 2024 год Фото: Chris Pizzello / AP Юрий Борисов (слева) и режиссер Борис Акопов на церемонии закрытия кинофестиваля «Кинотавр», где их совместный фильм «Бык» получил Гран-при, 2019 год Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото Юрий Борисов (слева) с супругой на церемонии открытия кинофестиваля «Кинотавр», 2020 год Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото Кадр из фильма «Серебряные коньки», где Юрий Борисов сыграл главаря карманников Алекса, 2020 год Фото: Централ Партнершип Кадр из фильма «Анора», получившего «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале, 2024 год Фото: Cre Film Кадр из сериала «Мир! Дружба! Жвачка!», 2020 год Фото: Гуд Стори Медиа Кадр из фильма «Капитан Волконогов бежал», номинированного на «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале, 2021 год Фото: Homeless Bob Production Кадр из фильма «Капитан Волконогов бежал», номинированного на «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале, 2021 год Фото: Homeless Bob Production Актеры Юрий Борисов (слева) и Иван Мулин на премьере фильма «Хрусталь», получившего награду за лучший фильм стран СНГ и Балтии на премии «Ника», 2018 год Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото Юрий Борисов дает интервью во время кинофестиваля «Кинотавр», 2021 год Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото Смотреть

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Екатерина Вихарева