Суд арестовал руководителя Башкирского агропромышленного колледжа

Уфимский районный суд арестовал на два месяца директора Башкирского агропромышленного колледжа Фината Биккузина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как сообщила пресс-служба суда, он обвиняется в вымогательстве взятки и получении от подчиненного 15 тыс. руб. «за общее покровительство по службе, включение в списки лиц к поощрительным выплатам в виде премии, неприменение мер дисциплинарной ответственности к лицам, в случае выявления в будущем нарушений». Кроме того, господину Биккузину предъявлено обвинение по четырем аналогичным преступлениям, суммы полученных им взяток не превышали 10 тыс. руб.

Финат Биккузин руководил Башкирским агропромышленным колледжем в статусе исполняющего обязанности директора с июня 2023 года, в апреле 2024 года назначен директором учреждения.

Наталья Балыкова