Трусова обошла Загитову и Валиеву по доходам от рекламных интеграций в соцсетях

Эксперты оценили, сколько зарабатывают российские фигуристы на рекламе в социальных сетях. Лидером по стоимости одного рекламного поста стала серебряный призер Олимпийских игр фигуристка Александра Трусова. Стоимость одного поста в ее соцсетях оценили примерно в 2 млн руб, сообщает «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фигуристка Александра Игнатова (Трусова)

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фигуристка Александра Игнатова (Трусова)

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

На втором месте — олимпийская чемпионка Алина Загитова. По данным агентства, различные рекламные публикации у фигуристки могут стоить от 500 тыс. до более чем 1 млн руб. В тех же рамках оценивается стоимость интеграции у Камилы Валиевой. За рекламу в своих соцсетях она получает от 450 тыс. до 1 млн руб., считают эксперты.

Александре Трусовой 20 лет. Кроме серебряной медали на Олимпийских играх 2022 года в Пекине она завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы 2020-го и бронзу чемпионата мира 2021 года. Последний раз она принимала участие в соревнованиях в ноябре 2022 года. Тогда она заняла второе место на пятом этапе Гран-при России.