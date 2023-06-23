В Тюмени началась реконструкция аэропорта Рощино (управляется ООО «Новапорт холдинг»), сообщил в telegram-канале губернатор Александр Моор. Работы продлятся четыре года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Проектная документация, департамент экономики Тюменской области. Фото: Проектная документация, департамент экономики Тюменской области.

В результате площадь аэропорта увеличится почти вдвое — 27 тыс. до 46 тыс. кв. м., а пропускная способность — втрое, до 1,9 тыс. пасс./час. Количество телескопических трапов вырастет с пяти до семи. Количество стоек регистрации в новом аэровокзальном комплексе увеличат с 15 до 39. Также будет проведена реконструкция инженерных сетей зданий и сооружений, привокзальная площадь и перрон.

«Тюмень часто называют воротами Сибири, а Рощино, зачастую — первое, что видят гости нашего города. Это отправная точка ярких впечатлений и путешествий как для приезжих, так и для самих тюменцев. Сделаем так, чтобы проход через эти ворота стал максимально комфортным»,— отметил Александр Моор.

Напомним, реконструкция аэропорта Рощино обойдется почти в 14 млрд руб. При этом изначально стоимость работ оценивалась в 8 млрд руб. Подрядчиком проекта выступит ООО «Лимакмаращстрой».

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