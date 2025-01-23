Владимир Путин познал наших

23 января президент России Владимир Путин провел заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив, на котором, сообщает специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников, ярче всех высказался президент РСПП Александр Шохин. И вот почему.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин приготовился к долгому заседанию и запасся водой. И не ошибся

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин приготовился к долгому заседанию и запасся водой. И не ошибся

Фото: пресс-служба президента РФ

Из всего доклада президента в начале встречи интересующуюся общественность (а все-таки была такая) разволновало сообщение президента насчет того, что он, пока докладывает глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева, отойдет для важного международного телефонного разговора.

Учитывая, что утром об этом же, не называя собеседника на том конце провода («но не тот, о котором все думают», то есть не Дональд Трамп, а значит, наверняка Дональд Трамп), рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, интрига приобрела угрожающий размах, способный снести все события дня, бывшие и грядущие.

— Вынужден буду минут на пять отойти от экрана,— кивнул господин Путин,— но вы, пожалуйста, не останавливайтесь, продолжайте работать. Переговорю по телефону и вернусь на рабочее место!

Как будто там разговор предстоял для души.

Но зачем было столько раз в течение этого дня возвращаться к разговору, которого еще не было? Да просто так вышло. Никто из действующих лиц и не понял, как произошло, что все политические Telegram-каналы замерли вдруг в нервном ожидании. Господин Песков сказал об этом, потому что он всегда анонсирует события дня утром, в том числе и международные звонки, а оговориться насчет Трампа ему пришлось, потому что все же в нетерпении уже столько дней. Владимир Путин сказал про то же на заседании АСИ, чтобы, видимо, его внезапное исчезновение из кадра не выглядело внезапным. Ну и началось. Самым предсказуемым из его потенциальных собеседников мои знакомые уже через пять минут называли Илона Маска. Канцлер Германии Олаф Шольц как возможная фигура никого не интересовал. Реджеп Тайип Эрдоган — я вас умоляю...

Тем временем выступала глава АСИ Светлана Чупшева.

— Россия — лучшая страна для жизни и развития и должна оставаться такой всегда,— объясняла она давно объясненное, и право, не стоило лишний раз: здесь, на этой встрече все еще раньше друг друга думали именно так, и не иначе.— На нашей земле есть все возможности для достижений! Здесь ценят талант и трудолюбие людей, здесь гордятся наследием и строят будущее! Россия сохраняет традиционные ценности!

Как будто США не сохраняют. Перечитайте все последние указы Дональда Трампа.

Тем временем Светлана Чупшева проанализировала рейтинг качества жизни, составленный АСИ. И картина перестала выглядеть такой однотонно и традиционно розовой.

— Отмечу снижение удовлетворенности граждан возможностью передвигаться из населенного пункта на общественном транспорте,— призналась Светлана Чупшева.— Также снизилась оценка качества среднего профессионального образования и применимости в работе полученных знаний и навыков. Люди менее (чем раньше или чем хотелось бы? — А. К.) удовлетворены процессом записи ребенка в школу и садик. Также вырос уровень социально-экологической напряженности.

Зато, по ее словам, стали больше заниматься физкультурой и спортом (ходят из одного населенного пункта в другой пешком).

Она назвала пятерку «лидеров рейтинга по приверженности жителей своему региону»:

— Чеченская Республика, Тюменская область, Севастополь, Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва.

В гражданах своей республики Рамзан Кадыров мог и не сомневаться. Как и они в нем. Попробовали бы только.

Как ни странно, «самая высокая удовлетворенность медицинским обслуживанием в стране — в Сахалинской области». Не потому ли, что затруднительно проверить? А голосование, видимо, было электронным.

Дмитрий Песков, возглавляющий в АСИ направление «Технологии», предупредил:

— Что в 2024 году у нас получилось наиболее ярко — за пределами дронов, Владимир Владимирович, потому что мы неоднократно вам докладывали, как двигается основной наш фокус по дронам, но тем не менее у нас множество направлений!

То есть про самое интересное — ни слова. Это он оставил военкорам.

Но зато все-таки про квантовые технологии и квантовую запутанность (это термин) удалось послушать. Ведь на самом деле нельзя понять, что это такое, кто бы ни пытался про это рассказать. Потому что и те, кто рассказывают, не знают. Но у всех есть понимание.

— По квантам,— пояснил Дмитрий Песков,— мы стали именно законодателями мировой моды. Это старт первых участков опытного завода по передовым накопителям энергии в МФТИ в Долгопрудном. Там есть проблемы, но старт работы сделан. Это первая в мире гибридная модель естественного искусственного интеллекта, реализованная одной из наших компаний вместе с коллегами из Московского государственного университета.

Дмитрий Песков никого не баловал упрощенными объяснениями. «Естественный искусственный интеллект» — иди поспорь, что так не бывает.

Ей-богу, лучше бы про дроны.

И еще один пример позитивной работы привел господин Песков:

— Это крупнейший дата-сет по поиску пропавших людей. Что это такое? Мы научили летающую поисковую машину искать тех людей, которые сегодня пропали (А вчера? Уже не найти? — А. К.). По результатам пилотной апробации в последние три месяца, Владимир Владимирович, у нас первые шесть спасенных жизней! Это люди, которые в прямом смысле были спасены благодаря искусственному интеллекту!

Причем, надо полагать, квантовому естественному искусственному интеллекту.

Дмитрий Песков между тем формулировал задачи, стоящие перед его департаментом:

— Научиться распаковывать эти форсайтные, фантастические вещи в реальные инвестиции! Конечно, мы, честно скажем, очень часто попадаем в то, что мы называем «ловушка Кассандры», то есть чем точнее прогноз, тем меньше в него верят, Владимир Владимирович! Это, конечно, тяжелая часть нашей истории, мы постоянно с этим сталкиваемся.

Видимо, прогноз чаще всего таков, что разум в него просто отказывается верить. К тому же текущий момент требует не тех прогнозов, которые точны, а которые правильны, потому что они верны.

— Все-таки надо весь механизм настраивать на то, чтобы это прежде всего было выгодно и полезно для нас,— комментируя, сообщил Владимир Путин.— Давайте прямо скажем, откровенно!.. Мы с вами понимаем, о чем идет речь, поэтому еще поговорим, безусловно, на эту тему.

Главный стратег ВЭБ.РФ (как его отрекомендовал глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов), похоже, списал начало своего доклада у Светланы Чупшевой (вряд ли наоборот):

— Россия — лучшая страна для жизни и развития! Здесь есть все возможности для предпринимателей, здесь бережно хранят традиции, воплощая смысл производимых товаров, и здесь создаются лучшие бренды!

Чем чаще повторяешь то, во что должны поверить все, тем скорее начинаешь верить сам. Так что Михаил Хомич говорил, надо думать, искренне:

— Если раньше кто-то предпочитал покупать зарубежное, во многом из-за рекламы, то сейчас ситуация в корне меняется (Ну просто в корне другая! — А. К.)! Появляется много новых российских брендов! Число малых и средних предпринимателей выросло до рекордных 6,5 млн. Конечно, нам есть куда еще расти! — прогнозировал Михаил Хомич.— Как вы, Владимир Владимирович, отметили в обращении к Федеральному собранию, доля импорта должна сократиться с 19% до 17% — это 3,5 трлн руб., которые усилят экономику!

Возможно, сократилась уже больше. Даже наверняка. Прогноз оказался точным. Срабатывала, конечно, «ловушка Кассандры»: не верилось.

Историю успеха российского предпринимателя Михаил Хомич проиллюстрировал «брендом из Томской области — “Сибирский кедр”. Его основатель Алексей Альпет родом из маленького города Стрежевого».

— Однажды он так же услышал историю успеха предпринимателя и сам решил открыть свой бизнес. Вы, Владимир Владимирович, полтора года назад встречались с Алексеем в рамках конкурса «Знай наших»,— пояснил Михаил Хомич,— и после конкурса его компания стала одним из крупнейших переработчиков кедрового ореха в России!

Встретиться с Владимиром Путиным, да еще в рамках конкурса «Знай наших», удается не каждому. Но уж если встретился, даю точный прогноз: успех тебе обеспечен.

А дальше пришлось прерваться на рекламную паузу. Ее заполнил снова Михаил Хомич:

— Как государство помогает предпринимателю — я могу проиллюстрировать брендом спортивной одежды «Ветер». Когда несколько лет назад некоторые западные спортивные бренды ушли, мне, как бегуну, было интересно, как быстро наши их заменят? Фактически моментально!

Уже несколько лет «Ветер» ежегодно удваивает свои продажи и прямо в эти дни открывает в столице свою фабрику при поддержке программы «Сделано в Москве»! Кстати, эта программа — одна из лучших практик, которую мы в АСИ, конечно, будем тиражировать во всех регионах!

Михаил Хомич говорил, президент слушал, и даже не верилось, что так можно.

Можно было и так:

— С некоторыми брендами, Владимир Владимирович, вы уже встречались. Например, бренд детских игрушек «Мякиши» с вишневыми косточками: за год они на 30% нарастили продажи только через маркетплейсы и сделали специальный проект с героями «Союзмультфильма»!

Впрочем, это прозвучало невинно (на фоне предыдущего).

Да и это тоже:

— Я приведу,— сообщил Михаил Хомич,— один пример участника конкурса «Знай наших» — знаменитые микрофоны «Союз» из Тульской области. За год бренд увеличил продажи на 60% за счет выхода на новые рынки — Китай, Индия и даже США. Что тут сказать? Знай наших!

Михаил Хомич закончил так, как, по моим представлениям, и должен был.

— Всю жизнь я верю в фразу: быть предпринимателем — это патриотично! — прочел он по бумажке.— Именно за последние годы мы убедились, насколько это не просто слова. Наши предприниматели — настоящая гордость и патриоты России, и мы в агентстве продолжим их поддерживать.

Кому-то просто повезет.

В какой-то момент Владимир Путин хотел было завершить заседание, но слова попросил глава бюро РСПП Александр Шохин:

— Владимир Владимирович... Хотел бы обратить внимание, что по одному направлению отсутствует участие АСИ в деятельности АНО «Платформа по обращениям предпринимателей». Уже на протяжении пяти лет АСИ является одним из учредителей вместе с бизнес-объединениями и Российской Федерацией. Наверное, было бы неправильно, как говорится, прекращать участие в виде добровольного взноса учредителя. Это всего 10 млн руб.! — обратил внимание Александр Шохин.— Можно было бы за счет резерва, который предусмотрен в объеме 100 млн, этот вопрос закрыть.

Вот что значит выступил человек. Его полминуты стоили 10 млн руб.

Высказался по существу. Придал наконец-то смысл заседанию. И не дал АСИ увильнуть от добровольного взноса. Приятно было посмотреть на матерого заседателя. Любо-дорого.

— И маленький технический вопрос,— произнес президент.— Андрей Сергеевич Никитин (губернатор Новгородской области.— А. К.) у нас сегодня принимает участие в работе. Вы территориально где находитесь, Андрей Сергеевич?

— Владимир Владимирович, в Администрации президента (то есть как обычно.— А. К.) нахожусь, на Старой площади,— признался Андрей Никитин.

— Хорошо, позвоню вам. Сейчас международный разговор проведу по телефону и позвоню! — пообещал президент России.— Есть один технический вопросик, хотел бы с вами обсудить...

— Есть, я буду! — пообещал и Андрей Никитин.

Что же решил предложить Андрею Никитину Владимир Путин? Да еще публично проанонсировав свой интерес к персоне новгородского губернатора?

Обе интриги разрешились, впрочем, буднично, хоть вдруг возникшая интрига с Андреем Никитиным и всколыхнула общественность еще даже больше, чем все более таинственный телефонный разговор, который все никак не мог состояться.

Но вскоре выяснилось, что разговор этот в конце концов случился, хотите вы этого или нет, с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало.

А вот вторая интрига не умирала до окончания встречи Владимира Путина с членами правительства, то есть еще пару часов. Ведь Андрею Никитину, по сведениям “Ъ”, он позвонил только после нее.

Что ж, и эта интрига оказалась ничтожной. По информации “Ъ”, президента интересовали подробности строительства некоторых объектов на Валдае.

А мы-то думали.

Впрочем, ничего мы и не думали.

Андрей Колесников