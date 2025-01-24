€1 млрд с доставкой на стадион

Мадридский «Реал» стал первым в истории футбольным клубом, доходы которого за сезон превысили €1 млрд. Об этом сообщается в отчете Deloitte Football Money League. Ключевым фактором, обеспечившим мадридцам преодоление знаковой отметки, стали продажи билетов на матчи. Практически завершившаяся реконструкция стадиона Santiago Bernabeu на фоне хороших выступлений команды обеспечила «Реалу» удвоение доходов по статье matchday — они достигли €248 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Paul White / AP Фото: Paul White / AP

Компания Deloitte в четверг обнародовала очередной рейтинг доходов ведущих клубов мира — Deloitte Football Money League. В 28-й по счету версии исследования (оно посвящено сезону-2023/24) сообщается, что впервые в истории футбольный клуб сумел за сезон заработать более €1 млрд. Речь о «Реале» (мадридцы в 15-й раз возглавили рейтинг), доходы которого составили €1,045 млрд. Авторы исследования обратили внимание на то, что занявший второе место «Манчестер Сити» отстал почти на €293 млн. Это самый большой отрыв «чемпиона» от «серебряного призера».

Сохранение «Реалом» лидерства в рейтинге предсказать было не сложно, учитывая, что в сезоне-2023/24 мадридцы выиграли чемпионат Испании и Лигу чемпионов. Но впечатляющий отрыв от «Манчестер Сити» все же ставит вопрос о том, чем он обусловлен. В предыдущем рейтинге доходы мадридцев и манчестерцев отличались мало — €831,2 млн против €825,9 млн.

По мнению специалистов Deloitte, дело в том, что «Реал» практически завершил реконструкцию стадиона Santiago Bernabeu и арена работает на полную вместимость. Это обеспечило поступления по статье matchday (расходы болельщиков на посещение стадиона, включая потребленные ими дополнительные услуги и товары) в размере €248 млн, что в два с лишним раза больше, чем за предыдущий отчетный период. У «Реала» отмечен рост доходов и по другим статьям. Коммерческие доходы (реализация товаров с клубной символикой, сдача помещений в аренду и т. д.) выросли с €403 млн до €482 млн. Поступления от реализации медийных прав увеличились с €306 млн до €316 млн. Но именно рост по статье matchday оказался самым высоким. В итоге суммарный рост доходов клуба составил впечатляющие 26%.

Для сравнения: у «Манчестер Сити» рост доходов за год составил 1%. Чуть лучше стали показатели по коммерческой деятельности, но в целом все осталось на прежнем уровне. В аналогичной ситуации находится и занимающий в рейтинге третье место ПСЖ. Доходы парижан составили €806 млн против €802 млн годом ранее. На четвертом месте «Манчестер Юнайтед» — €771 млн (€746 млн), на пятом «Бавария» — €765 млн (€744 млн) и только на шестом «Барселона», которая ранее занимала четвертое место. Случай каталонцев является показательным. Он демонстрирует, насколько важной статьей стал matchday. У «Барселоны» продолжается реконструкция домашнего стадиона Camp Now, играет команда на резервной арене и вынуждена мириться с тем, что получила от зрителей только €103 млн против €166 млн сезоном ранее. Это привело к тому, что общие их доходы снизились на 5%, до €760 млн (€800 млн сезоном ранее).

В отчете Deloitte отмечается, что именно статья matchday становится главным фактором роста доходов клубов. Команды, попавшие в рейтинг, за отчетный сезон по означенной статье получили более €2,1 млрд (всего, учитывая все статьи, они собрали €11,2 млрд), что на 11% больше, чем в сезоне-2022/23, и на данный момент эквивалентно 18% всех доходов, получаемых клубами. Если смотреть на усредненные показатели, получается, что основной источник доходов — это все же «коммерция». Но это нестабильный показатель. У клубов из больших городов, таких как Мадрид, он может быть высоким за счет проведения на арене концертов. У команд уровня «Астон Виллы» (18-е место в рейтинге), а Бирмингем трудно назвать центром культурной жизни, «коммерция» приносит на порядок меньше — €43 млн против €482 млн у лидера рейтинга.

Как бы то ни было, matchday — самый быстрорастущий сегмент футбольной индустрии. Больше в процентах было только в сезоне-2014/15 (19% против 18% нынешних). Но потом начался взрывной рост поступлений от реализации медийных прав, и на деньги болельщиков стали обращать меньше внимания. Однако на фоне наметившейся стагнации поступлений от реализации медийных прав болельщики, приходящие на стадион, становятся все более важным фактором. Еще год назад ведущий партнер Deloitte Sports Business Group Тим Бридж заметил, что поступления от реализации медийных прав у команд, «похоже, достигли предела». Напомним, что в позапрошлом году самая богатая лига мира, английская, заключила контракт, согласно которому за четырехлетний цикл, стартующий в сезоне-2025/26, получит от телекомпаний £6,7 млрд (€8,53 млрд). Прирост по сравнению с нынешним циклом составил всего 4%.

Александр Петров