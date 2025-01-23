Суд оставил Блиновскую в СИЗО

Савеловский районный суд Москвы продлил арест блогера Елены Блиновской. Она будет находиться в СИЗО до 2 мая. Об этом сообщили агентству «РИА Новости» в суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Блиновская

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Елена Блиновская

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Неделю назад госпожа Блиновская признала всю сумму налоговых недоимок, которые ей вменяются. Другие пункты обвинения, такие как отмывание преступных доходов в размере 716,7 млн руб. (ст. 174.1 УК РФ), а также неправомерный оборот средств платежей (ст. 187 УК РФ), блогер отвергает.

Елена Блиновская известна как основательница «Марафона желаний». Вчера, 22 января, исполнился ровно год с момента, как суд впервые отправил госпожу Блиновскую в СИЗО из-за нарушений условий домашнего ареста. Елену Блиновскую отправили под домашний арест в апреле 2023 года.

По версии следствия, она с помощью своего мужа Алексея Блиновского использовала схему дробления бизнеса для снижения своих доходов, а также не уплачивала налоги на добавленную стоимость и налоги на доходы физических лиц за 2019–2021 годы.

Последние подробности об уголовном деле госпожи Блиновской — в материале «Ъ» «По-бытовому это все понятно».