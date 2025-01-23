Попытки — не пытки

Как стало известно «Ъ-Ростов», кассационный суд оставил без изменения приговор по уголовному делу о пытках в подведомственной ФСИН ростовской межобластной туберкулезной больнице №19 (МОТБ-19). Ранее бывшему заместителю начальника учреждения Александру Ляху было назначено семь с половиной лет колонии, заведующей психиатрическим отделением Дарье Поздняковой и врачу-психиатру Анастасии Поторочиной — шесть и пять лет колонии соответственно. По версии следствия, они причастны к тому, что пациентов учреждения безосновательно надолго привязывали к кроватям, отчего у многих образовывались пролежни. Потерпевшими по делу признаны 40 человек, двое из них умерли от полученных травм.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре оставил без изменения приговор Октябрьского районного суда Ростова-на-Дону и апелляционное определение Ростовского областного суда по делу сотрудников тюремной межобластной туберкулезной больницы №19 (МОТБ-19). Об этом «Ъ-Ростов» сообщил источник, участвующий в судебном процессе.

Уголовное дело о пытках было возбуждено в сентябре 2021 года региональным управлением СКР. Суд шел в закрытом режиме.

О пытках в больнице стало известно в августе 2020 года. Члены общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ростовской области опубликовали в соцсетях фотографии: привязанные к кроватям люди, их травмы.

«Письменно заявить о физическом, сексуальном и моральном насилии в МОТБ-19 согласился 61 человек»,— отмечал в разговоре с «Ъ-Ростов» глава региональной ОНК Игорь Омельченко.

Члены ОНК также сообщали о погибших заключенных Александре Куликове и Романе Михайлове.

Согласно материалам дела, замначальника больницы Александр Лях давал начальнику психиатрического отделения Дарье Поздняковой указания связывать пациентов. Чтобы скрыть следы этих действий, та просила врача-психиатра Анастасию Поторочину вносить в медицинские карты пациентов недостоверные сведения. Пациентов привязывали к кроватям дольше чем на два часа, из-за чего у многих из них образовывались пролежни. Потерпевшими по делу признаны 40 человек, двое из них умерли.

В зависимости от роли каждого подсудимых Ляха, Позднякову и Поторочину признали виновными в организации превышения должностных полномочий, превышении должностных полномочий и пособничестве в этом (ч. 3 ст. 33 и п. «а», п. «в» ч. 3 ст. 286, п. «а», п. «в» ч. 3 ст. 286, ч. 5 ст. 33 и п. «а», п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Александру Ляху было назначено семь лет шесть месяцев колонии общего режима, Дарье Поздняковой и Анастасии Поторочиной — шесть и пять лет колонии соответственно.

Стороны обжаловали это решение в Ростовском областном суде. Заседания в нем также проходили в закрытом режиме. Александр Лях, не признавший вину на следствии, попросил суд отменить приговор и вынести новый, оправдательный. Его коллеги выступили с аналогичными просьбами. Сторона обвинения и представители потерпевших просили суд оставить приговор без изменения. Рассмотрев доводы сторон, облсуд не нашел оснований для отмены решения первой инстанции.

По данным источника «Ъ-Ростов», знакомого с ходом рассмотрения дела, сейчас следователи регионального управления СКР продолжают расследовать иные эпизоды пыток в МОТБ-19.

Кристина Федичкина