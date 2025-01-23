CNN сократит почти 200 сотрудников

Глава CNN Марк Томпсон сообщил сотрудникам о новом стратегическом плане развития телеканала, который, в частности, предусматривает сокращения работников. Планируется сократить 6% штата, или около 200 человек. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

«Объявленные нами изменения являются частью ответа нашей замечательной информационной организации на глубокие и необратимые сдвиги в том, каким образом аудитория в Америке и по всему миру потребляет новости»,— написал господин Томпсон. Для реализации плана преобразований материнская компания Warner Bros. Discovery выделила CNN $70 млн. В планах — запуск новых цифровых и стриминговых сервисов, обновление телепрограммы, перестройка новостной редакции и многое другое.

Говоря о необходимости сокращений работников, господин Томпсон отметил, что уже в ближайшие месяцы компания намерена набрать около 100 новых сотрудников с учетом тех вакансий, которые появятся в рамках реализации плана. Американские СМИ также сообщают, что на этой неделе о сокращениях сотрудников может объявить принадлежащий компании Comcast телеканал NBC News. Ожидается, что там сократят не более 50 человек.

Алена Миклашевская