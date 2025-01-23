Загрязнение песка в Анапе мазутом в 14 раз превышает норму

Ученые Научно-технологического университета «Сириус» определили степень загрязнения песка в Анапе после разлива мазута в Черном море. Показатель в 14 раз превышает допустимую норму, рассказала «Ъ-Сочи» специалист-исследователь Международного научного центра экологии и вопросов изменения климата университета «Сириус» Ирина Оберемок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Краснодарского края Фото: Администрация Краснодарского края

«Мы определили степень загрязнения мазутом песка, доставленного в лабораторию из Анапы, и видим, что концентрация составляет 4,2 тыс. мг на килограмм песка. По нормативам это в 14 раз превышает норму»,— рассказала она.

В настоящее время в лаборатории университета «Сириус» ведется апробация технологии биологической очистки воды и почвы от нефтепродуктов. Пробы песка, воды и грунта были доставлены специалистами компании «Эфиродинамика» — резиденту Инновационного научно-технологического центра «Сириус» — в конце декабря. В них добавили специальные бактерии, которые питаются нефтепродуктами, разлагая их на нетоксичные вещества.

«Наша главная задача — безопасно помочь среде восстановиться. Для этого используются штаммы бактерий, которые питаются мазутом и углеводородом. Когда пища заканчивается, бактерия погибает и превращается в пищу для планктона и фауны. Предварительные результаты исследования мы получим в конце февраля — ученые смогут определить, какой из препаратов активно разлагает мазут»,— рассказал Иван Ожгихин, генеральный директор АО «ЭФИР» Группы РОСНАНО.

В ходе работы ученым также предстоит определить групповой состав нефтепродуктов, чтобы выяснить, все ли компоненты мазута поглощаются бактериями. Конечным результатом, по словам исследователей, должна стать готовая технология очистки песка, который можно возвращать на пляж.

«Сейчас мы ищем наиболее оптимальный препарат, который бы подходил для быстрого поглощения именно мазута — тяжелой нефти. Мы видим, что в песке пошло разрушение песчаных мазутных агломератов, то есть сейчас мазут более доступен для потребления бактериями»,— добавила Ирина Оберемок.

В будущем технологию можно будет использовать при других инцидентах для ликвидации утечек нефтепродуктов.

Александра Каверина