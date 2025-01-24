Краевой фонд продал управляющую районом Любимов компанию мэрии Березников

АО «Фонд развития Пермского края» (ФРПК, 100% в краевой собственности) вышло из состава участников ООО «УК “Любимый дом”», которое управляет многоквартирными домами ЖК «Любимов» в Березниках. Единственным учредителем УК стала администрация Березников. По данным «СПАРК-Интерфакс», соответствующая запись в ЕГРЮЛ была внесена 22 января.

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ЖК "Любимов"



Напомним, летом 2023 года КРПК ввела последний дом ЖК «Любимов» в Березниках. Возведение микрорайона Любимов в правобережной части Березников было начато в 2014 году для переселения граждан из домов, признанных непригодными из-за техногенной аварии на руднике БКПРУ-1. По данным сайта ЖК «Любимов», общая площадь жилого комплекса составит 293 тыс. кв. м, в том числе 286,3 тыс. кв. м жилья и 6,7 тыс. кв. м встроенных коммерческих помещений.

ООО «УК “Любимый дом”» была создана для профессионального управления жильем «Любимова». По данным Rusprofile, выручка ООО в 2023 году составила 56 млн руб., чистая прибыль — 2,4 млн руб.

В ФРПК не стали комментировать продажу УК. Источник, близкий к краевым властям, назвал сделку логичной: «Управляющая компания работает с жилым фондом, а это сфера ответственности муниципалитета».