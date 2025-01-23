В Краснодарском крае открыли памятник погибшим в Мали бойцам ЧВК «Вагнер»
Траурное мероприятие в честь бойцов ЧВК «Вагнер», погибших в июле прошлого года в Республике Мали, прошло в станице Бакинской Краснодарского края. На закрытом участке кладбища, где обычно хоронят бойцов частной военной компании, собралось около 80 человек, рассказал «Ъ» иерей Иаков Иванов, священник местного храма Покрова Богородицы.
Фото: Telegram-канал «Разгрузка Вагнера»
Мероприятие организовал один из бывших бойцов ЧВК «Вагнер», он же единственный выступил на траурном митинге с краткой речью. В память о российских военных была отслужена заупокойная лития, затем священник совершил чин освящения памятника погибшим бойцам.
Памятник установлен в честь командира 13-го штурмового отряда ЧВК «Вагнер» Сергея Шевченко (позывной Пруд) и бойцов его подразделения, которые погибли в период с 22 по 27 июля прошлого года во время боев с повстанцами «Координационного движения Азавад» и запрещенной в РФ террористической группировки «Аль-Каида в Сахеле». Подразделение ЧВК «Вагнер» действовало совместно с правительственной армией Республики Мали. Число погибших российских военных не уточнялось, эти сведения отсутствуют и в тексте на траурной плите мемориала в станице Бакинской.