В Краснодарском крае открыли памятник погибшим в Мали бойцам ЧВК «Вагнер»

Траурное мероприятие в честь бойцов ЧВК «Вагнер», погибших в июле прошлого года в Республике Мали, прошло в станице Бакинской Краснодарского края. На закрытом участке кладбища, где обычно хоронят бойцов частной военной компании, собралось около 80 человек, рассказал «Ъ» иерей Иаков Иванов, священник местного храма Покрова Богородицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал «Разгрузка Вагнера» Фото: Telegram-канал «Разгрузка Вагнера»

Мероприятие организовал один из бывших бойцов ЧВК «Вагнер», он же единственный выступил на траурном митинге с краткой речью. В память о российских военных была отслужена заупокойная лития, затем священник совершил чин освящения памятника погибшим бойцам.

Памятник установлен в честь командира 13-го штурмового отряда ЧВК «Вагнер» Сергея Шевченко (позывной Пруд) и бойцов его подразделения, которые погибли в период с 22 по 27 июля прошлого года во время боев с повстанцами «Координационного движения Азавад» и запрещенной в РФ террористической группировки «Аль-Каида в Сахеле». Подразделение ЧВК «Вагнер» действовало совместно с правительственной армией Республики Мали. Число погибших российских военных не уточнялось, эти сведения отсутствуют и в тексте на траурной плите мемориала в станице Бакинской.

Анна Перова, Краснодар