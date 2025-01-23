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Контракт на возобновленный маршрут А-36 расторгают в Нижнем Новгороде

Госучреждение «Центр развития транспортных систем» (ЦРТС) направило перевозчику ООО «Автоспутник» уведомление о расторжении контракта на обслуживание маршрута А-36 (поселок Ближнее Константиново — улица Долгополова). Как рассказали в учреждении 23 января, причинами стали самовольное сокращение маршрута до остановки «Мыза» и отсутствие предусмотренных расписанием рейсов.

Фото: Ирина Швецова, Коммерсантъ

Фото: Ирина Швецова, Коммерсантъ

Этот маршрут возобновили по измененной схеме с 1 января 2025 года.

Также ЦРТС поставил вопрос о расторжении контракта с ООО «Рамкад» на обслуживание нового маршрута А-38 (станция метро Стрелка — станция Петряевка). Его запустили 27 декабря 2024 года вместо Т-138 (станция метро Стрелка — Соцгород-2). В ходе выездной проверки выяснилось, что перевозчик использует автобусы с превышенным сроком эксплуатации. По условиям контракта нельзя перевозить пассажиров на транспорте старше 10 лет. ООО «Рамкад» направили претензию для взыскания штрафа.

Ксения Кучерявых

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