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Почти 50 т просроченного молока нашел Россельхознадзор в Нижегородской области

Межрегиональное управление Россельхознадзора обнаружило нарушения при оформлении в электронной системе «Меркурий» транспортных сертификатов на 47 тонн сырого коровьего молока. По документам срок годности продукции истек в январе 2024 года, сообщили в надзорном ведомстве.

Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ

Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ

Нарушение допустили ветеринарные врачи госветуправления Павловского округа на предприятии ЗАО «Комаровское». Молоко отправилось на пищевую переработку.

Россельхознадзор направил информацию о случившемся в Федеральный центр охраны здоровья животных. Получателя предупредили, что просроченную продукцию нельзя пускать в оборот.

Елена Ковалева

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