Почти 50 т просроченного молока нашел Россельхознадзор в Нижегородской области

Межрегиональное управление Россельхознадзора обнаружило нарушения при оформлении в электронной системе «Меркурий» транспортных сертификатов на 47 тонн сырого коровьего молока. По документам срок годности продукции истек в январе 2024 года, сообщили в надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ

Нарушение допустили ветеринарные врачи госветуправления Павловского округа на предприятии ЗАО «Комаровское». Молоко отправилось на пищевую переработку.

Россельхознадзор направил информацию о случившемся в Федеральный центр охраны здоровья животных. Получателя предупредили, что просроченную продукцию нельзя пускать в оборот.

Елена Ковалева