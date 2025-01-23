Почти 50 т просроченного молока нашел Россельхознадзор в Нижегородской области
Межрегиональное управление Россельхознадзора обнаружило нарушения при оформлении в электронной системе «Меркурий» транспортных сертификатов на 47 тонн сырого коровьего молока. По документам срок годности продукции истек в январе 2024 года, сообщили в надзорном ведомстве.
Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ
Нарушение допустили ветеринарные врачи госветуправления Павловского округа на предприятии ЗАО «Комаровское». Молоко отправилось на пищевую переработку.
Россельхознадзор направил информацию о случившемся в Федеральный центр охраны здоровья животных. Получателя предупредили, что просроченную продукцию нельзя пускать в оборот.