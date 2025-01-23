Температура на 7°С выше нормы ожидается в Нижегородской области в конце января

Аномально теплая для зимы погода установится в Нижегородской области до 30 января, сообщили в Верхневолжском управлении по гидрометеорологии (УГМС). Среднедекадная температура воздуха будет около -3…5°C, что на 6-7°C выше нормы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным Гидрометцентра, в четверг, 23 января, ожидается до -6°C днем и -8°C ночью. В пятницу и субботу будет около -4°C, а затем потеплеет до +1°C.

Весь оставшийся месяц будет облачно. В начале следующей неделе прогнозируются осадки.

Елена Ковалева