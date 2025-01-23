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Экс-директор дептранса может перейти на работу в донской минтранс

Бывший директор департамента транспорта донской столицы Христофор Ермашов может занять должность заместителя министра транспорта Ростовской области. Об этом сообщает 161.RU со ссылкой на свой источник в правительстве региона.

Фото: Администрации города Ростова-на-Дону

Фото: Администрации города Ростова-на-Дону

По словам собеседника издания, кандидатура господина Ермашова сейчас находится на согласовании. Предложение о переходе на работу в донской минтранс ему поступило от врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря.

Отмечается, что кандидатура Христофора Ермашова была рассмотрена главой региона по нескольким причинам. Результаты работы экс-директора дептранса удовлетворили Юрия Слюсаря. Также он обратил внимание на положительные отзывы и показатели.

В разговоре с «Ъ-Ростов» Ермашов не опроверг и не подтвердил информацию о своем возможном назначении. «Пока не буду преждевременно комментировать», — сказал чиновник.

Христофор Ермашов занимал должность директора департамента транспорта Ростова с февраля 2019 года по декабрь 2021 года. В настоящее время он занимает пост первого заместителя главы администрации Таганрога.

Анастасия Казуков

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