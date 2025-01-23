Меняйло прокомментировал видео с сыном и сотрудниками ДПС

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло подтвердил инцидент с остановкой автомобиля его сына и невестки сотрудниками ДПС для проверки документов. По словам господина Меняйло, ситуация произошла полгода назад и была урегулирована на месте.

В своем Telegram-канале Сергей Меняйло пояснил, что сотрудники полиции остановили машину, зарегистрированную в другом регионе, для проверки документов. После этого они попросили открыть багажник. Глава республики отметил, что видео инцидента опубликовали только сейчас, и выразил мнение, что «есть какие-то заинтересованные силы».

Сергей Меняйло подчеркнул, что не оправдывает действия сына или невестки, а также сотрудников полиции. Он добавил, что никто из участников инцидента не был уволен, поскольку все выполняли свои служебные обязанности.

Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором мужчина представился сыном главы Северной Осетии и отказался от досмотра автомобиля. Пассажиркой была девушка, которая заявила, что ее фамилия Меняйло. Непристегнутый ремень безопасности она объяснила плохим самочувствием и утверждала, что госномера машины «закрыты по линии ФСО».