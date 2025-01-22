Перед судом в Петербурге предстанут участники пирамиды, укравшие 380 млн рублей

Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении Ильи Жарова, Елизаветы Заикиной и Анастасии Дендор. Как сообщает пресс-служба ведомства, они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Уголовное дело рассмотрит Фрунзенский районный суд.

По версии следствия, обвиняемые под видом кредитного потребительского кооператива «ИнетИнвест» организовали в Петербурге работу «финансовой пирамиды». Всего за период с февраля 2016 по июнь 2021 года в разных районах города было открыто восемь филиалов компании. От действий обвиняемых пострадало более 400 пайщиков, преимущественно престарелого возраста, вложившихся в «пирамиду». Сумма ущерба оценивается в 380 млн рублей.

Обвиняемые обещали пострадавшим выплаты в размере 7-18% годовых. Соучастники рассказывали, что кооператив имеет прибыль не только от выдачи займов, но и от высоколиквидного инвестирования денежных средств в разработку интернет-ресурсов. На самом же деле выплаты осуществлялись только за счет привлечения новых клиентов.

По информации прокуратуры, еще один соучастник преступления объявлен в розыск. С целью возмещения ущерба пострадавшим на имущество обвиняемых и их родственников наложен арест.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что организатора финансовой пирамиды «Меркурий», похитившего 360 млн рублей, приговорили 3,5 годам колонии общего режима.

Андрей Кащавцев