Главные новости за 22 января. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти обязал создателя мобильного кликера Hamster Kombat Эдуарда Гуриновича выплатить предпринимателю из Тюмени Виктору Шкурскому 2,5 млн рублей за отказ выполнить условия договора об обучении. Дело в том, что совладелец «хомяка», который является уроженцем Санкт-Петербурга, продавал образовательный курс для бизнесменов, в который включил обучающую программу. В апреле 2023 года тюменский предприниматель заключил договор на обучение и обязался перечислить 5 млн рублей. Однако после выплаты половины суммы в качестве предоплаты никаких услуг не получил.

Сестрорецкий районный суд оштрафовал ООО «Специализированный застройщик ЭВО» за нарушения в охране ансамбля Сестрорецкого оружейного завода, объекта культурного значения, построенного в 1724 году при Петре Великом. Проверка комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры показала, что владельцы довели комплекс заводов до скверного состояния. Там обнаружили вывалы и сколы кирпичей, мусор на территории, следы коррозии металических скоб и даже следы биопоражения.

ГК «Вертикаль» построит новый жилой дом площадью 23 тыс. кв. м на улице Коли Томчака, 21. Как сообщили в группе компаний «Вертикаль», проект будет реализован на участке 1,54 га. Ранее там располагалась Петербургская макаронная фабрика акционерного общества «М. Иванов и Н. Гольдберг». Представители организации подчеркивают, что жилое здание будет не выше 12 этажей, в нем будут располагаться 505 квартир. Предусмотрены подземный паркинг и объекты коммерческого назначения.

На строящуюся трассу М-32 доставили первую часть деталей для путепровода через ж/д пути Сестрорецкого направления и улицу Южная, сообщила пресс-служба Смольного. Основу пролетов сооружения длиной почти 1 км составят внушительные металлоконструкции длиной 12 м, изготовленные в Тюмени. Их транспортировка происходит поэтапно. Разгрузку осуществляют краны грузоподъемностью 120 тонн. Всего для возведения путепровода понадобятся 233 балки общим весом почти 6 тыс. тонн. Путепровод в составе новой дороги строят по индивидуальному проекту. Предусмотрены восемь съездов, один из них будет вести на Приморское шоссе.

Холдинг Setl Group стал техническим заказчиком строительства храма Воскресения Христова на пересечении проспекта Непокоренных и Амурской улицы. Об этом сообщила пресс-служба компании 22 января. Помимо здания церкви на участке более 7 тыс. кв. метров возведут два одноэтажных дома причта, которые будут использоваться для обслуживания нужд прихода. «Высота храма вместе со звонницей и крестом составляет 27,87 м. В церкви будет обширная храмовая часть с молельным залом, зона алтаря для службы и зоны хоров с выходом на звонницу на втором этаже»,— уточняется в сообщении.

Губернатор Санкт Петербурга Александр Беглов принял отставку вице-губернатора города Олега Эргашева. Как сообщили 22 января в пресс-службе Смольного, чиновник уволился по собственному желанию. Никаких подробностей увольнения господина Эргашева в администрации Петербурга пока не уточняют. Также неизвестна дальнейшая карьера теперь уже бывшего вице-губернатора. На звонки корреспондентов «Ъ-СПб» он не ответил. Чем запомнился Олег Эргашев по работе в Смольном — в материале «Ъ-СПб».

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти арестовал все акции АО «Петербургский нефтяной терминал» (ПНТ) в обеспечительных мерах. Речь идет о ценных бумагах, движимом и недвижимом имуществе, всех долях в уставных капиталах юридических лиц. Также терминалу запретили останавливать производственную деятельность и совершать действия, которые могут ухудшить положение работников. Лицам, участвующим в деле, разрешили обратиться в суд с заявлением об отмене обеспечения иска. Следующее заседание по делу состоится 13 февраля. В АО «Петербургский нефтяной терминал» комментировать решение не стали.

Власти Санкт-Петербурга одобрили проект приспособления исторического особняка С. Сысоева 1845 года постройки и территории вокруг него под современное использование. Как следует из заключения комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП), в здании планируется разместить объект общественного питания. Исторический особняк располагается по адресу: 9-я линия В.О., д. 60, лит. А. Согласно заключению КГИОП, проект предусматривает локальные изменения лицевого и дворовых фасадов здания.

Основанная в Петербурге сеть медицинских лабораторий «Хеликс» активно ищет помещения под расширение на фоне роста, сообщает «Ъ». Она арендовала в московском деловом квартале «Неополис» на Киевском шоссе свыше 10 тыс. кв. м. Офис за МКАДом будет стоить компании 160–180 млн руб. в год. Снять большое помещение в центре столицы практически нереально из-за низкой вакантности. В самом «Хеликсе» отказались от комментариев. На текущий момент у компании насчитывается 800 диагностических центров по всей в России, Белоруссии и Казахстане. Головной офис по-прежнему находится в Петербурге.

В Приморском районном суде Санкт-Петербурга сторона обвинения завершила прения по уголовному делу в отношении бывшего депутата Госдумы РФ Михаила Глущенко, обвиняемого по ч. 3 ст. 33 — пп. а, ж, з ч. 2 ст. 105 УК РФ по делу об убийстве на Кипре в 2004 году петербургского бизнесмена Вячеслава Шевченко, его делового партнера Юрия Зорина и их переводчицы. Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, прокурор запросил для Глущенко наказание в виде лишения свободы сроком на 24,5 года в ИК строгого режима со штрафом в размере 300 тыс. рублей. Ранее вердиктом присяжных Глущенко был признан виновным и не заслуживающим снисхождения. Приговор фигуранту дела вынесут 23 января.

В Петербурге задержан действующий муниципальный депутат МО «Муринское городское поселение» Андрей Титов. Мундепа разыскивала полиция Ставропольского края по делу о мошенничестве, сообщает 22 января телеканал 78. По данным источника СМИ, муниципал находился в федеральном розыске. Его задержание прошло накануне на Московском вокзале Петербурга. В настоящий момент Титов содержится в изоляторе. Он обвиняется в организации сговора по выбору поставщика по одной из закупок для ГУП «Ставэлектросеть» в октябре 2023 года. Муниципальным депутатом Титов стал только в сентябре 2024 года.

Первый трехзвездочный апарт-отель в центре Смоленска открыла петербургская гостиничная сеть Sokroma. Об этом сообщили в пресс-службе компании 22 января. Проект реализовали в сотрудничестве с региональным застройщиком «Партнер». По словам гендиректора ООО «Сокрома Недвижимость» Дарьи Ковалевской, региональный центр испытывает острую нехватку качественного номерного фонда. Запуск первого в городе комплекса апартаментов на 250 юнитов станет шагом к решению проблемы. На текущий момент ведется строительство второго корпуса апарт-отеля, где расположатся инфраструктурные объекты, включая спа.

Новым председателем комитета по ЖКХ Ленобласти назначен Егор Мищеряков. Об этом вечером 22 января в личном Telegram-канале сообщил губернатор 47-го региона Александр Дрозденко. Поставленные перед господином Мищеряковым задачи — работа с производительностью труда в ЖКХ, повышение эффективности и клиентоориентированности отрасли, четкость в исполнении национальных проектов, отметил глава региона. Про нового главу областного комитета по ЖКХ известно, что он имеет профильное образование «Экономика и управление на предприятии городского хозяйства» и более четырех лет трудился в комитете экономического развития.

Компания «Воздушные ворота Северной столицы», являющаяся оператором Пулково, оценила проект второй очереди развития петербургского аэропорта в 200 млрд рублей. Об этом в интервью «Ъ» рассказал гендиректор Пулково Леонид Сергеев. В эту сумму также входит продление ветки метро до аэропорта, оплачиваемое Петербургом. По данным «Ъ», затраты на строительство ветки могут достигать 100-200 млрд рублей. По словам господина Сергеева, Пулково погасило кредит, полученный на первую очередь. По имеющейся у «Ъ» информации, задолженность погашена перед ВТБ и Альфа-банком.

В Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже заявили о создании Национального биржевого ценового агентства и подготовке к ребрендингу. Новым названием площадки может стать «Петербургская биржа». Об этом сообщил президент СПбМТСБ Игорь Артемьев. По его словам, в настоящий момент на бирже зарегистрировано около 700 индикаторов и «большое число различных инструментов». При этом господин Артемьев уточнил, что полное название АО «Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа» не претерпит изменений и останется прежним.