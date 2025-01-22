Президент СПбМТСБ объявил о ребрендинге и смене названия торговой площадки

В Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже заявили о создании Национального биржевого ценового агентства и подготовке к ребрендингу. Новым названием площадки может стать «Петербургская биржа». Об этом 22 января сообщил президент СПбМТСБ Игорь Артемьев.

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По словам господина Артемьева, в настоящий момент на бирже зарегистрировано около 700 индикаторов и «большое число различных инструментов». «Мы хотели бы создавать, публиковать цены на различные товары. У нас для этого есть вся необходимая материальная и техническая база, а также значительное число самых лучших специалистов»,— цитирует президента СПбМТСБ «Интерфакс».

При этом Игорь Артемьев уточнил, что полное название АО «Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа» не претерпит изменений и останется прежним.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что петербургская товарно-сырьевая биржа заявила о намерении запустить на площадке торговлю алюминием.

Подробнее о деятельности СПбМТСБ — в материале «Ъ» «Своя в доску биржа».

Андрей Цедрик