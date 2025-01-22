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Сеть «Хеликс» арендовала свыше 10 тыс. кв. м в деловом квартале Новой Москвы

Основанная в Петербурге сеть медицинских лабораторий «Хеликс» активно ищет помещения под расширение на фоне роста, сообщает «Ъ». Она арендовала в московском деловом квартале «Неополис» на Киевском шоссе свыше 10 тыс. кв. м.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Офис за МКАДом будет стоить компании 160–180 млн руб. в год. Снять большое помещение в центре столицы практически нереально из-за низкой вакантности. В самом «Хеликсе» отказались от комментариев.

Выручка компании, которая была создана предпринимателем Юрием Андрейчуком, в 2023 году составила 12,5 млрд рублей, прибавив на 4,6% год к году. Чистая прибыль, согласно данным СПАРК. за аналогичный период выросла более чем в пять раз — до 512,7 млн руб.

На текущий момент у «Хеликса» 800 диагностических центров по всей в России, Белоруссии и Казахстане. Головной офис по-прежнему находится в Петербурге.

Что касается всего рынка лабораторной диагностики, то в 2024 году его объем, по предварительным оценкам аналитиков Eqiva, достиг 276 млрд рублей, прибавив 10,8% год к году.

Подробнее читайте в материале «"Хеликс" анализирует Новую Москву».

Андрей Маркелов

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