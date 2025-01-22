Setl Group построит храм Воскресения Христова у Пискаревского кладбища

Холдинг Setl Group стал техническим заказчиком строительства храма Воскресения Христова на пересечении проспекта Непокоренных и Амурской улицы. Об этом сообщает пресс-служба организации 22 января. Помимо здания церкви на участке более 7 тыс. кв. метров возведут два одноэтажных дома причта, которые будут использоваться для обслуживания нужд прихода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект храма Воскресения Христова у Пискаревского кладбища от холдинга Setl Group

Фото: Пресс-служба холдинга Setl Group Проект храма Воскресения Христова у Пискаревского кладбища от холдинга Setl Group

Фото: Пресс-служба холдинга Setl Group

«Высота храма вместе со звонницей и крестом составляет 27,87 м. В церкви будет обширная храмовая часть с молельным залом, зона алтаря для службы и зоны хоров с выходом на звонницу на втором этаже»,— уточняется в сообщении.

Общий стиль храма Воскресения Христова за счет использования соответствующих архитектурных деталей и цвета фасадов должен органично вписаться в общий ансамбль с мемориалом Пискаревского кладбища. В частности, предусмотрены высокие окна одинаковой формы на боковых фасадах церкви. Внутри можно будет увидеть орнаменты в русско-византийском стиле.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Setl Group построит на площадке «Новоорловская» ОЭЗ «Санкт-Петербург» новый завод «Электроаппарат». Компания выступает инвестором и техническим заказчиком строительства. Объем инвестиции в проект составит более 2,2 млрд рублей.

Андрей Маркелов