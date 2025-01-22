Прокуратура запросила для Михаила Глущенко 24,5 года колонии строгого режима
В Приморском районном суде Санкт-Петербурга сторона обвинения завершила прения по уголовному делу в отношении бывшего депутата Госдумы РФ Михаила Глущенко, обвиняемого по ч. 3 ст. 33 — пп. а, ж, з ч. 2 ст. 105 УК РФ по делу об убийстве на Кипре в 2004 году петербургского бизнесмена Вячеслава Шевченко, его делового партнера Юрия Зорина и их переводчицы.
Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Как сообщили 22 января в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга, прокурор запросил для Глущенко наказание в виде лишения свободы сроком на 24,5 года в ИК строгого режима со штрафом в размере 300 тыс. рублей.
О прениях стороны защиты в ОПС пообещали сообщить дополнительно. Ранее вердиктом присяжных Глущенко был признан виновным и не заслуживающим снисхождения.
Напомним, что Михаил Глущенко в настоящий момент отбывает наказание за соучастие в убийстве Галины Старовойтовой.
Подробнее о деле — в материале «Ъ-СПб» «Бывшему депутату Госдумы отказали в досрочном освобождении».