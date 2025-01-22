«Вертикаль» построит жилой дом у метро «Московские ворота»

ГК «Вертикаль» построит новый жилой дом площадью 23 тыс. кв. м. на улице Коли Томчака, 21. Как сообщили в группе компаний «Вертикаль», проект будет реализован на участке 1,54 га. Ранее там располагалась Петербургская макаронная фабрика акционерного общества «М. Иванов и Н. Гольдберг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Представители организации подчеркивают, что жилое здание будет не выше 12 этажей, в нем будут располагаться 505 квартир. Предусмотрены подземный паркинг и объекты коммерческого назначения. На территории нового комплекса планируют разместить детские и рекреационные площадки, а также общественные пространства, которые будут распологаться на крыше.

В «Вертикали» добавили, что в рамках проекта проведут реконструкцию исторического здания 1957 года, которое сохранит свой облик. Девелопер также обязуется передать городу встроенный детский сад на 80 мест и профинансировать строительство дополнительного корпуса школы №703.

«В портфеле компании более 200 успешных проектов жилых и коммерческих объектов, в которых ГК «Вертикаль» выступала в роли генерального проектировщика и генерального подрядчика. В 2023 году был введен в эксплуатацию клубный дом «Наследие» — первый девелоперский проект полного цикла группы компаний», — отметил Алексей Гавриш, генеральный директор ГК «Вертикаль».

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что власти Ленинградской области намерены направить из регионального бюджета 560 млн рублей на строительство нового оздоровительного комплекса с двумя бассейнами и тренажерным залом в Шлиссельбурге.

Андрей Кащавцев