Владельцев Сестрорецкого оружейного завода оштрафовали на 1,6 млн рублей за разруху

Сестрорецкий районный суд оштрафовал ООО «Специализированный застройщик ЭВО» за нарушения в охране ансамбля Сестрорецкого оружейного завода, объекта культурного значения, построенного в 1724 году при Петре Великом. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сестрорецкий оружейный завод, основанный в 1724 году при Петре Великом

Фото: Wikipedia / Петр Иванов Сестрорецкий оружейный завод, основанный в 1724 году при Петре Великом

Фото: Wikipedia / Петр Иванов

Проверка комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры показала, что владельцы завода довели комплекс заводов до скверного состояния. Там обнаружили вывалы и сколы кирпичей, мусор на территории, следы коррозии металических скоб и даже следы биопоражения.

Помимо прочего, у ансамбля разрушаются стены, а у северного фасада специалисты обнаружили строение из белого силикатного кирпича, которого, согласно проекту, быть не должно. Как итог — восемь составленных протоколов. За каждый из них «Специализированному застройщику ЭВО» придется заплатить по 200 тыс. рублей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти рассмотрит иск комитета имущественных отношений (КИО) к ООО «Картман и Брофловски» о взыскании здания ресторана «Охотничий домик» в Удельном парке и 16,8 млн рублей.

Андрей Маркелов