Муниципальный депутат из Мурино задержан в Петербурге по делу о мошенничестве

В Петербурге задержан действующий муниципальный депутат МО «Муринское городское поселение» Андрей Титов. Мундепа разыскивала полиция Ставропольского края по делу о мошенничестве, сообщает 22 января телеканал 78.

По данным источника СМИ, муниципал находился в федеральном розыске. Его задержание прошло накануне на Московском вокзале Петербурга. В настоящий момент Титов содержится в изоляторе. Он обвиняется в организации сговора по выбору поставщика по одной из закупок для ГУП «Ставэлектросеть» в октябре 2023 года.

Муниципальным депутатом Титов стал только в сентябре 2024 года. До этого он занимался предпринимательством и торговлей, получал контракты по поставке оборудования для «Арктической торгово-логистической компании». Никакой официальной информации о задержании Андрея Титова пока не поступало.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Ленобласти по обвинению в организации поджога дома коллеги отправили в СИЗО муниципального депутата МО Всеволожское городское поселение Константина Легкодумова.

Подробнее об этом деле — в материале «Ъ-СПб» «Всеволожский депутат получил мандат фигуранта».

Андрей Цедрик