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Петербургская гостиничная сеть Sokroma открыла первый апарт-отель в Смоленске

Первый трехзвездочный апарт-отель в центре Смоленска открыла петербургская гостиничная сеть Sokroma. Об этом сообщили в пресс-службе компании 22 января. Проект реализовали в сотрудничестве с региональным застройщиком «Партнер».

По словам гендиректора ООО «Сокрома Недвижимость» Дарьи Ковалевской, региональный центр испытывает острую нехватку качественного номерного фонда. Запуск первого в городе комплекса апартаментов на 250 юнитов станет шагом к решению проблемы.

На текущий момент ведется строительство второго корпуса апарт-отеля, где расположатся инфраструктурные объекты, включая спа. Когда объект полностью введут в эксплуатацию, гостиница планирует пересертифицироваться на четыре звезды.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что за прошедший год в мегаполисе открыли 13 апарт-отелей, что увеличило номерной фонд на 3,2 тыс. юнитов.

Андрей Маркелов

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