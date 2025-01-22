Суд обязал создателя Hamster Kombat выплатить бизнесмену из Тюмени 2,5 млн рублей
Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти обязал создателя мобильного кликера Hamster Kombat Эдуарда Гуриновича выплатить предпринимателю из Тюмени Виктора Шкурского 2,5 млн рублей за отказ выполнить условия договора об обучении, сообщает ТАСС.
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
Дело в том, что совладелец «хомяка», который является уроженцем Санкт-Петербурга, продавал образовательный курс для бизнесменов «Гуринович делится», в который включил обучающую программу «Совет директоров». В апреле 2023 года тюменский предприниматель заключил договор на обучение.
За видеокурс и персональную стратегию развития Шкурский обязался перечислить 5 млн рублей. Однако после выплаты половины суммы в качестве предоплаты Гуринович не предоставил бизнесмену никаких услуг. Также выяснилось, что ответчик не имел лицензии на право заниматься образовательной деятельностью. На суд Гуринович не явился.
Ранее «Ъ» разбирался в невероятной популярности Hamster Kombat и как игры-кликеры повлияли на игровую индустрию. Подробнее читайте в материале «Боевые хомячки».