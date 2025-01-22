Суд обязал создателя Hamster Kombat выплатить бизнесмену из Тюмени 2,5 млн рублей

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти обязал создателя мобильного кликера Hamster Kombat Эдуарда Гуриновича выплатить предпринимателю из Тюмени Виктора Шкурского 2,5 млн рублей за отказ выполнить условия договора об обучении, сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Дело в том, что совладелец «хомяка», который является уроженцем Санкт-Петербурга, продавал образовательный курс для бизнесменов «Гуринович делится», в который включил обучающую программу «Совет директоров». В апреле 2023 года тюменский предприниматель заключил договор на обучение.

За видеокурс и персональную стратегию развития Шкурский обязался перечислить 5 млн рублей. Однако после выплаты половины суммы в качестве предоплаты Гуринович не предоставил бизнесмену никаких услуг. Также выяснилось, что ответчик не имел лицензии на право заниматься образовательной деятельностью. На суд Гуринович не явился.

Ранее «Ъ» разбирался в невероятной популярности Hamster Kombat и как игры-кликеры повлияли на игровую индустрию. Подробнее читайте в материале «Боевые хомячки».

Андрей Маркелов