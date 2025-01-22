В 2024 году Татарстан достиг рекордных показателей в молочной промышленности — в республике произвели 2,281 млн тонн молока. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане произвели более 2,2 млн тонн молока за 2024 год

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В Татарстане произвели более 2,2 млн тонн молока за 2024 год

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Объем сырого молока распределился следующим образом: сельхозорганизации произвели 1,559 млн тонн, крестьянско-фермерские хозяйства — 205,8 тыс. тонн, а личные подсобные хозяйства — 515,8 тыс. тонн. Впервые средняя продуктивность коров в республике превысила 8274 кг на одну голову.

Выше среднереспубликанского уровня надоев оказались только 13 районов. Лидером стал Атнинский район, где продуктивность коров превысила 11 тыс. кг. В десятку лучших также вошли Мамадышский, Сабинский, Мензелинский, Кукморский, Бугульминский и Муслюмовский районы.

Для сравнения: в 2023 году Татарстан произвел 2,19 млн тонн сырого молока. Это на 6% больше, чем в 2022 году, когда объем производства впервые в истории республики превысил 2 млн тонн.

Анар Зейналов