Фото 22.01.2025, 21:03 Фото дня: 22 января Лучшие кадры среды Депортация мигрантов из США, Парижская неделя моды и другие снимки — в фотогалерее «Ъ». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Париж. Презентация мужской коллекции 3.Paradis дизайнера Эмерика Чачуа на Парижской неделе мужской моды Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters Китцбюэль, Австрия. Швейцарец Марко Одермат на кубке мира по горным лыжам Фото: Leonhard Foeger / Reuters Кейптаун, ЮАР. Принцесса Великобритании Анна на церемонии открытия мемориала Кейптаунского лейбористского корпуса Фото: Nic Bothma / Reuters Техас, США. Рабочий устанавливает буйки на реке Рио-Гранде, чтобы помешать нелегальным мигрантам пересекать границу Америки Фото: Cheney Orr / Reuters Москва. Министр иностранных дел России Сергей Лавров (второй слева) и глава МИД Киргизии Жээнбек Кулубаев (третий слева) в Доме приемов МИД РФ Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Луизиана, США. Снегопад в Новом Орлеане Фото: Gerald Herbert / AP Ной-Анспах, Германия. Заснеженная долина Фото: Michael Probst / AP Тихуана, Мексика. Депортированные из США мигранты на пограничном переходе Эль-Чапарраль Фото: Felix Marquez / AP Москва. Депутат Госдумы Артур Таймазов (сверху) на пленарном заседании Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Рафах, сектор Газа. Палестинцы возвращаются домой после прекращения огня между Израилем и «Хамасом» Фото: Mohammed Salem / Reuters Следующая фотография 1 / 10 Париж. Презентация мужской коллекции 3.Paradis дизайнера Эмерика Чачуа на Парижской неделе мужской моды Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters Китцбюэль, Австрия. Швейцарец Марко Одермат на кубке мира по горным лыжам Фото: Leonhard Foeger / Reuters Кейптаун, ЮАР. Принцесса Великобритании Анна на церемонии открытия мемориала Кейптаунского лейбористского корпуса Фото: Nic Bothma / Reuters Техас, США. Рабочий устанавливает буйки на реке Рио-Гранде, чтобы помешать нелегальным мигрантам пересекать границу Америки Фото: Cheney Orr / Reuters Москва. Министр иностранных дел России Сергей Лавров (второй слева) и глава МИД Киргизии Жээнбек Кулубаев (третий слева) в Доме приемов МИД РФ Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Луизиана, США. Снегопад в Новом Орлеане Фото: Gerald Herbert / AP Ной-Анспах, Германия. Заснеженная долина Фото: Michael Probst / AP Тихуана, Мексика. Депортированные из США мигранты на пограничном переходе Эль-Чапарраль Фото: Felix Marquez / AP Москва. Депутат Госдумы Артур Таймазов (сверху) на пленарном заседании Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Рафах, сектор Газа. Палестинцы возвращаются домой после прекращения огня между Израилем и «Хамасом» Фото: Mohammed Salem / Reuters