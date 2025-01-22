Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Фото дня: 22 января

Лучшие кадры среды

Депортация мигрантов из США, Парижская неделя моды и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

Предыдущая фотография
Париж. Презентация мужской коллекции 3.Paradis дизайнера Эмерика Чачуа на Парижской неделе мужской моды

Париж. Презентация мужской коллекции 3.Paradis дизайнера Эмерика Чачуа на Парижской неделе мужской моды

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Китцбюэль, Австрия. Швейцарец Марко Одермат на кубке мира по горным лыжам

Китцбюэль, Австрия. Швейцарец Марко Одермат на кубке мира по горным лыжам

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Кейптаун, ЮАР. Принцесса Великобритании Анна на церемонии открытия мемориала Кейптаунского лейбористского корпуса

Кейптаун, ЮАР. Принцесса Великобритании Анна на церемонии открытия мемориала Кейптаунского лейбористского корпуса

Фото: Nic Bothma / Reuters

Техас, США. Рабочий устанавливает буйки на реке Рио-Гранде, чтобы помешать нелегальным мигрантам пересекать границу Америки

Техас, США. Рабочий устанавливает буйки на реке Рио-Гранде, чтобы помешать нелегальным мигрантам пересекать границу Америки

Фото: Cheney Orr / Reuters

Москва. Министр иностранных дел России Сергей Лавров (второй слева) и глава МИД Киргизии Жээнбек Кулубаев (третий слева) в Доме приемов МИД РФ

Москва. Министр иностранных дел России Сергей Лавров (второй слева) и глава МИД Киргизии Жээнбек Кулубаев (третий слева) в Доме приемов МИД РФ

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Луизиана, США. Снегопад в Новом Орлеане

Луизиана, США. Снегопад в Новом Орлеане

Фото: Gerald Herbert / AP

Ной-Анспах, Германия. Заснеженная долина

Ной-Анспах, Германия. Заснеженная долина

Фото: Michael Probst / AP

Тихуана, Мексика. Депортированные из США мигранты на пограничном переходе Эль-Чапарраль

Тихуана, Мексика. Депортированные из США мигранты на пограничном переходе Эль-Чапарраль

Фото: Felix Marquez / AP

Москва. Депутат Госдумы Артур Таймазов (сверху) на пленарном заседании

Москва. Депутат Госдумы Артур Таймазов (сверху) на пленарном заседании

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Рафах, сектор Газа. Палестинцы возвращаются домой после прекращения огня между Израилем и «Хамасом»

Рафах, сектор Газа. Палестинцы возвращаются домой после прекращения огня между Израилем и «Хамасом»

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Следующая фотография
1 / 10

Париж. Презентация мужской коллекции 3.Paradis дизайнера Эмерика Чачуа на Парижской неделе мужской моды

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Китцбюэль, Австрия. Швейцарец Марко Одермат на кубке мира по горным лыжам

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Кейптаун, ЮАР. Принцесса Великобритании Анна на церемонии открытия мемориала Кейптаунского лейбористского корпуса

Фото: Nic Bothma / Reuters

Техас, США. Рабочий устанавливает буйки на реке Рио-Гранде, чтобы помешать нелегальным мигрантам пересекать границу Америки

Фото: Cheney Orr / Reuters

Москва. Министр иностранных дел России Сергей Лавров (второй слева) и глава МИД Киргизии Жээнбек Кулубаев (третий слева) в Доме приемов МИД РФ

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Луизиана, США. Снегопад в Новом Орлеане

Фото: Gerald Herbert / AP

Ной-Анспах, Германия. Заснеженная долина

Фото: Michael Probst / AP

Тихуана, Мексика. Депортированные из США мигранты на пограничном переходе Эль-Чапарраль

Фото: Felix Marquez / AP

Москва. Депутат Госдумы Артур Таймазов (сверху) на пленарном заседании

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Рафах, сектор Газа. Палестинцы возвращаются домой после прекращения огня между Израилем и «Хамасом»

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...