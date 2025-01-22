Водоканал в Нижнем Тагиле выплатил более 1,4 млн рублей за загрязнение рек

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) с ООО «Водоканал-НТ» взыскали более 1,4 млн руб. за загрязнение двух рек сточными водами. Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, деньги взысканы в счет возмещения вреда по иску природоохранного прокурора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Во время проверки было выявлено, что в реках Тагил и Исток превышено содержание загрязняющих веществ. Было возбуждено несколько административных дел, по результатам рассмотрения которых организацию оштрафовали на 250 тыс. руб. Штрафы оплачены.

Общий ущерб, причиненный окружающей среде, составил свыше 1,4 млн руб. «В этой связи прокуратура направила исковое заявление о взыскании с организации суммы ущерба, причиненного водным объектам. Ленинский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме»,– рассказали в прокуратуре.

Ущерб возмещен в полном объеме – с ООО «Водоканал-НТ» средства были удержаны.