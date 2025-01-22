Новый министр транспорта рассказала о переполненных автобусах в Ростове

Заместитель Губернатора — министр транспорта Ростовской области Алена Беликова проехалась в маршрутке № 51 по донской столице. Во время поездки она обратила внимание на ряд проблем. В частности, переполненным городским транспортом. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сайт «Лидеры России» Фото: Сайт «Лидеры России»

В первую очередь, госпожа Беликова заметила сложности с ориентированием и отсутствием понятной навигации на остановочных комплексах. По ее словам, согласно маршрутной карте, от первоначальной точки до остановки нужно было пройти 13 минут. Столько же времени занимает поездка на маршрутке до конечной.

Создание удобной навигации министр обсудила с подрядчиком, который реализует концессию по остановкам.

Еще одна проблема связана с переполненностью транспорта. Ожидание прибытия автобуса заняло у министра около десяти минут. Он приехал переолнеченный, были заняты все места, подчеркнула Алена Беликова.

«В час пик ситуация, видимо, вообще критическая. На маршруте явно недостаточно транспорта. Связалась с администрацией города, чтобы приняли меры», — сообщила министр.

Кроме того, Алена Беликова отметила, что водитель останавливался слишком далеко или в неположенных для этого местах.

Алена Беликова была назначена министром транспорта Ростовской области 26 декабря 2024 года. Ранее донском минтранс возглавлял Виталий Кушнарев, которого обвинили в получении взятки.