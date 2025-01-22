В заповеднике прогнозируют естественное восстановление самшита в Сочи

В Сочи впервые за 12 лет появились шансы на естественное восстановление колхидского самшита, леса которого были уничтожены насекомыми-вредителями во время озеленения города к Олимпийским играм. Специалисты Кавказского биосферного заповедника зафиксировали, что впервые в естественных условиях сохранилась поросль аборигенного растения, сообщили «Ъ-Сочи» в пресс-службе заповедника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В 2012 году во время подготовки к зимним Олимпийским играм на территорию Сочи вместе с растениями был завезен инвазивный вид насекомых — самшитовая бабочка-огневка. Для самшита колхидского, который пережил ледниковый период почти 2 млн лет назад, бабочка стала первым природным вредителем. По данным Кавказского заповедника, с 2012 по 2015 годы самшитовая огневка уничтожила практически все насаждения реликтового краснокнижного растения. По информации Сочинского национального парка, 99% самшитовых зарослей погибли.

«В начале 2022 года Минприроды России и лично министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов приложили максимум усилий, чтобы снять законодательный запрет на использование средств защиты растений. Был определен перечень препаратов, использование которых на ООПТ допустимо, и снят законодательный запрет на их использование. Таким образом, уже с первой половины 2022 года мы получили возможность защищать самшит препаратами защиты растений. Это дало положительные результаты настолько, что в 2024 году нам не пришлось проводить обработки самшита против огневки. В естественных условиях сохранилась поросль аборигенного колхидского самшита, в связи с чем существенно выросли шансы на естественное восстановление самшита в будущем»,— сообщили в пресс-службе.

Вместе с тем, по словам собеседника, восстановление займет много времени — десятки и сотни лет. Самшит за год набирает лишь 10–15 см в росте, его природная зрелость достигается через 500–600 лет.

Сложность в сохранении популяции изначально была в законодательном запрете обработки растений на особо охраняемых природных территориях. Из-за того что основные леса самшита располагались на территории Кавказского заповедника и Сочинского национального парка, защищать растения от вредителей с помощью химикатов было запрещено. В 2022 году ограничения были сняты, и специалисты ООПТ приступили к обработке деревьев.

Александра Каверина