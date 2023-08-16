«Факел» заключил контракт с бывшим полузащитником сборной ЮАР Табо Селе

Бывший полузащитник сборной ЮАР Табо Селе стал игроком воронежского футбольного клуба «Факел». О подписании контракта с ним сообщила пресс-служба команды. По данным сайта transfermarkt.world, контракт будет действовать до 30 июня 2025 года. Трансферная стоимость спортсмена на сегодня — € 350 тыс.

Табо Селе 26 лет. Его спортивная карьера началась в 19 лет, когда он подписал контракт с клубом третьей португальской лиги — «Реал С.К.». Через год футболист стал членом «Бенфики», но продолжил выступать за «Реал С.К.» на правах аренды. Затем Табо Селе два сезона представлял португальский клуб «Кова Пьедаде», еще два — польский «Радомяк». Также спортсмен играл за главную сборную ЮАР, представлял национальную команду на Олимпийских играх в Токио.

Ближайший матч воронежского клуба состоится на домашней арене. 20 августа в 17:30 «Факел» сразится с нижегородским «Пари НН» в рамках пятого тура нового сезона РПЛ. Пока «огнеопасные» не выиграли ни одного матча в этом соревновании.

Как изменились состав и стоимость воронежского «Факела» после первого сезона в РПЛ — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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