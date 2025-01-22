В нижегородском кремле откроют генеральное консульство Беларуси

Как выяснил «Ъ-Приволжье», из 11-го корпуса нижегородского кремля выселили сотрудников государственно-правового департамента, аппарата депутата Госдумы Романа Любарского и обслуживающий правительственные здания персонал. Чиновников временно переселили в приобретенный за счет бюджета «Дом связи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По словам собеседников издания, в освобожденном корпусе будет делаться внутренний ремонт по дизайн-проекту, согласованному с белорусской стороной. В отдельно стоящем здании планируется организовать генеральное консульство Республики Беларусь, которое в перспективе сможет оказывать консульские услуги не только на территории Нижегородской области, но и в других регионах Приволжского федерального округа. Летом на торжественное открытие генконсульства в Нижнем Новгороде возможен визит президента республики Александра Лукашенко.

Официально в правительстве Нижегородской области не комментируют эту информацию, однако «великое переселение народов», как в шутку госслужащие называют свои переезды из кремля, началось с 11-го корпуса.

Иван Сергеев